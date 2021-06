EMA rozhodne o vakcíne pre tínedžerov od Moderny v júli

Amsterdam 8. júna (TASR) - Európsky úrad pre lieky (EMA) dúfa, že už v júli rozhodne, či sa vakcína proti koronavírusu od spoločnosti Moderna môže používať u ľudí vo veku 12 až 17 rokov. EMA to oznámila v utorok.



Americká biotechnologická spoločnosť Moderna podala regulačnému úradu Európskej únie žiadosť o podmienečné používanie svojej vakcíny v pondelok. EMA následne oznámila, že bude robiť tzv. zrýchlené hodnotenie vakcíny.



"EMA zverejní výsledok svojho hodnotenia a očakáva sa to v júli - ak však nebudú potrebné dodatočné informácie," uviedol regulačný úrad so sídlom v holandskom Amsterdame.



Úrad tiež vysvetlil, že očkovacia látka od Moderny, ktorá je v EÚ schválená pre dospelých od januára, bude znova posudzovaná podľa výsledkov testov aj podľa rozsiahleho klinického testovania dospievajúcich ľudí.



EMA schválila prvú vakcínu pre európsku dospievajúcu mládež v máji, a to vakcínu od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech.