EMA:Deti od 12 rokov sa môžu očkovať 3. dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech

Haag 24. februára (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok odporučila, aby bola posilňovacia dávka vakcíny proti covidu od spoločnosti Pfizer/BioNTech schválená aj pre deti vo veku 12 a viac rokov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) pre lieky na humánne použitie odporučil, aby sa posilňovacia dávka vakcíny proti covidu 9 Comirnaty mohla podať "tam, kde je to vhodné, dospievajúcim vo veku od 12 rokov," uviedla EMA vo svojom vyhlásení, pričom spomenula obchodnú značku uvedenej vakcíny.



"Výbor usúdil, že dostupné dôkazy sú dostatočné na to, aby dospel k záveru, že imunitná odpoveď na posilňovaciu dávku u dospievajúcich bude prinajmenšom rovnaká ako u dospelých," dodala EMA.



Stanovisko EMA bude teraz zaslané Európskej komisii, "aby v krátkom čase vydala konečné rozhodnutie". O tom, či zavedie posilňovaciu očkovaciu kampaň pre deti v tomto veku, rozhodne každý štát osobitne.



EMA vlani v októbri schválila posilňovaciu dávku vakcíny Comirnaty pre všetkých ľudí vo veku 18 rokov a starších, po čom nasledovalo podobné rozhodnutie týkajúce sa vakcíny Spikevax od spoločnosti Moderna.



EMA okrem toho vo štvrtok oznámila aj to, že odporučila schválenie vakcíny Spikevax na očkovanie detí vo veku od šesť do 11 rokov. Deti vo veku päť rokov a staršie sa už môžu očkovať vakcínou Comirnaty.



Okrem očkovacích látok Pfizer/BioNTech a Moderna boli na použitie v EÚ schválené ďalšie tri vakcíny proti covidu vyrobené farmaceutickými spoločnosťami AstraZeneca, Johnson & Johnson a Novavax.