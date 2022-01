EMA spochybnila udržateľnosť plošného očkovania štvrtou dávkou

Amsterdam 12. januára (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok spochybnila možnosť plošného očkovania obyvateľstva štvrtou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Podľa jej vyjadrenia by opakované podávanie posilňujúcich očkovacích dávok každých niekoľko mesiacov zrejme nebolo udržateľnou stratégiou, informovala agentúra AFP.



EMA zároveň vyjadrila presvedčenie, že šírenie nového koronavírusového variantu omikron posúva ochorenie COVID-19 z fázy pandémie smerom k trvalo sa vyskytujúcemu ochoreniu, s ktorým ľudstvo bude schopné žiť. Podobne sa k tejto téme predtým vyjadrila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



"Ak našou stratégiou bude to, že budeme dávať každé štyri mesiace posilňujúce dávky, môžeme potenciálne dospieť k problémom s imunitnou odpoveďou," uviedol predstaviteľ EMA pre vakcinačné stratégie Marco Cavaleri.



Podľa neho by v takomto prípade hrozilo aj to, že ľudia už začnú byť unavení z neustáleho podávania podporných dávok. Zároveň však vyjadril nádej, že nový vysokonákazlivý variant omikron posunie COVID-19 z pandemickej fázy do endemickej, teda k ochoreniu, s ktorým ľudstvo dokáže žiť.



"S omikronom bude popri vakcinácii výrazne pribúdať aj prirodzene získaná imunita (získaná prekonaním ochorenia). Budeme sa rýchlo blížiť k scenáru, ktorý bude bližšie k endemicite," uviedol Cavaleri.



Podľa neho by sa malo v rámci novej očkovacej stratégie zvažovať podávanie posilňujúcich dávok proticovidových vakcín v dlhších intervaloch. Takéto očkovacie kampane by podľa neho mohli prebiehať pravidelne pred začiatkom zimného obdobia, podobne ako je tomu u vakcín proti bežnej chrípke.



Cavaleri však súčasne varoval, že šírenie covidu je zatiaľ stále vo fáze pandémie a že omikron enormne zaťaží zdravotnícke systémy jednotlivých krajín. "Nikto presne nevie, kedy budeme na konci tunela, ale dostaneme sa tam," uviedol.



EMA sa v tejto súvislosti odvolala na výsledky štúdií podľa ktorých je omikron je síce infekčnejší než doposiaľ dominantný variant delta, riziko ním spôsobených hospitalizácií je však približne o polovicu až dve tretiny nižšie.



WHO v utorok odhadla, že v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov sa variantom omikron zrejme nakazí viac než polovica obyvateľov Európy, píše agentúra AFP.