EMA: Úmrtie Rakúšanky zrejme nesúvisí s vakcínou od AstraZenecy

Amsterdam/Viedeň 10. marca (TASR) - Dôvodom úmrtia zdravotnej sestry v Rakúsku po podaní očkovacej látky od firmy AstraZeneca nebola zrejme vakcína, ktorú dostala. Oznámila to v stredu Európska agentúra pre lieky (EMA) na základe predbežného prešetrenia tohto prípadu spojeného s jednou z výrobných šarží uvedenej vakcíny. Informovala o tom agentúra AFP.



Rakúske médiá v sobotu priniesli správu o úmrtí 49-ročnej zdravotnej sestry, ktorá pracovala na klinike v dolnorakúskom meste Zwettl. Za príčinu smrti boli stanovené "závažné problémy so zrážanlivosťou krvi".



Po očkovaní skončila v nemocnici s pľúcnou embóliou i 35-ročná kolegyňa zosnulej ženy. Jej stav sa však medzičasom zlepšil a je na ceste k uzdraveniu, priblížila EMA.



Obe ženy boli zaočkované vakcínou od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca s výrobnou šaržou č. ABV 5300.



Po očkovaní touto šaržou boli zaznamenané ďalšie dva prípady "tromboembolickej príhody", dodala agentúra EMA sídliaca v holandskom Amsterdame.



Napriek tomu "nič nenasvedčuje, že by očkovanie spôsobilo takéto zdravotné ťažkosti, ktoré nie sú uvedené ako vedľajšie účinky tejto vakcíny," uvádza sa vo vyhlásení.



Rakúsky Spolkový úrad pre bezpečnosť v zdravotníctve (BASG) v reakcii na incidenty výrobnú šaržu vakcíny od AstraZenecy č. ABV 5300 stiahol z obehu. Zvyšné, nepoužité zásoby tvorilo 6000 dávok. Ešte predtým však bolo touto šaržou podľa denníka Kurier v Rakúsku zaočkovaných 37.000 ľudí.



Vakcináciu spomenutou šaržou pozastavili i štyri ďalšie krajiny - Estónsko, Lotyšsko, Litva a Luxembursko. Celkovo bolo do 17 štátov distribuovaných milión dávok tejto výrobnej šarže. "Hoci sa chyba kvality považuje v tomto štádiu za nepravdepodobnú, kvalita šarže je podrobená preskúmaniu," uviedla EMA.