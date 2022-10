EMA: Vakcíny proti covidu môžu spôsobiť silnú menštruáciu

Paríž 29. októbra (TASR) - Špecialisti Európskej agentúry pre lieky (EMA) v piatok varovali, že niektoré vakcíny proti ochoreniu COVID-19 môžu spôsobiť silné menštruačné krvácanie. Experti preto odporučili, aby tieto prejavy boli pridané na zoznam možných vedľajších účinkov vakcín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



EMA v stanovisku uviedla, že prípady silného menštruačného krvácania boli hlásené po prvej, druhej a posilňovacej dávke očkovacej látky Comirnaty (konzorcia Pfizer/BioNTech) a vakcíny Spikevax (od firmy Moderna).



Po preskúmaní údajov experti dospeli k záveru, že "existuje prinajmenšom primeraná pravdepodobnosť, že výskyt silného menštruačného krvácania je v príčinnej súvislosti s týmito vakcínami". Odborníci preto odporučili, aby bola silná menštruácia pridaná do informácií k použitiu oboch týchto covidových vakcín využívajúcich technológiu mRNA.



EMA ďalej uviedla, že neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že by menštruačné problémy nahlásené u niektorých ľudí mali nejaký vplyv na reprodukciu a plodnosť.



EMA v stanovisku zároveň zdôraznila, že výhody zaočkovania týmito vakcínami výrazne prevažujú nad rizikami.



Po tom, ako sa objavili prvé správy o zmenách menštruačného cyklu u niektorých žien po očkovaní, boli na národnej aj európskej úrovni hlásené prípady silného menštruačného krvácania, píše AFP.



Francúzska Národná agentúra pre bezpečnosť liekov (ANSM) začala v júli získavať od žien informácie o menštruačných problémoch a svoje zistenia odovzdala Európskej agentúre pre lieky.



Väčšinou krátkodobé zmeny menštruačného cyklu sa objavili po očkovaní, no priame prepojenie s proticovidovými vakcínami sa dosiaľ nepotvrdilo. Väčšinou šlo o "nezávažné" symptómy vrátane nepravidelných menštruácií alebo krvácania, ktoré bolo silnejšie alebo slabšie než zvyčajne.