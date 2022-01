EMA: Vakcíny proti covidu sú počas tehotenstva bezpečné

Amsterdam 18. januára (TASR) - Štúdie uskutočnené na tehotných ženách zistili, že dve najviac používané vakcíny proti koronavírusu nepredstavujú žiadne riziko pre matky ani pre bábätká. V utorok to oznámil regulačný úrad Európskej únie, Európska lieková agentúra (EMA), na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Výskumy s približne 65.000 ženami priniesli "narastajúce množstvo dôkazov", že vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna nespôsobujú komplikácie v tehotenstve, uviedla EMA so sídlom v holandskom Amsterdame.



Tieto vakcíny tiež poskytujú vyššiu ochranu pred hospitalizáciou a smrťou, predovšetkým vo vysokom štádiu tehotenstva, informovala EMA.



"Výskumy po zaočkovaní mRNA vakcínami proti covidu nezistili žiadny náznak zvýšeného rizika komplikácií v tehotenstve, potratu, predčasného pôrodu alebo škodlivých účinkov na nenarodené deti," napísala EMA vo vyhlásení.



Pfizer a Moderna využívajú pri výrobe svojich vakcín práve technológiu mRNA.



Regulačný úrad pre lieky (EMA) uviedol, že "podrobne preskúmal niekoľko štúdií" zahŕňajúcich okolo 65.000 tehotenstiev v rôznych štádiách.



"Preskúmanie dôkazov zo skutočného života ukázalo, že výhody zaočkovania mRNA vakcínami proti covidu počas tehotenstva prevažujú nad akýmikoľvek možnými rizikami pre budúce mamičky a nenarodené deti," dodala EMA v stanovisku.



Samotné tehotenstvo sa spájalo s vyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 v druhom a treťom trimestri, preto by sa mali budúce mamičky dať zaočkovať, upozornil regulačný úrad.



EMA uviedla, že teraz bude posudzovať údaje o ďalších vakcínach, ktoré schválila na používanie, "keďže už sú k dispozícii".