EMA: Vedľajším účinkom vakcíny AstraZeneca môže byť alergická reakcia

Amsterdam 12. marca (TASR) - K uvádzaným vedľajším účinkom vakcíny proti COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca by sa mala pridať aj závažná alergická reakcia. Odporučila to v piatok Európska agentúra pre lieky (EMA), informuje agentúra AFP.



EMA podľa svojho vyjadrenia "odporučila pridať do príbalového letáka medzi vedľajšie účinky anafylaxiu a precitlivenosť (alergické reakcie)". Pojmom anafylaxia sa označujú tie najvážnejšie alergické reakcie.



Regulačný úrad EÚ ďalej priblížil, že tak rozhodol po preskúmaní 41 prípadov možného výskytu anafylaxie, ktoré boli hlásené medzi celkovými piatimi miliónmi prípadov očkovania touto látkou v Británii.



Výbor EMA "po dôkladnom preskúmaní údajov usúdil, že minimálne niektoré tieto prípady pravdepodobne súvisia s vakcínou (od firmy AstraZeneca)," píše sa vo vyhlásení tohto európskeho úradu.



Ďalej však EMA pripomína, že anafylaxia alebo "veľmi vážna alergická reakcia" je "známy, veľmi zriedkavý, vedľajší účinok vakcín (ako takých)". Príbalový leták vakcíny od AstraZenecy už teraz odporúča zaočkovaných ľudí "dôkladne pozorovať najmenej 15 minút" od podania vakcíny, pre prípad, že sa u nich vyskytne alergická reakcia.



Vo štvrtok oznámili preventívne pozastavenie očkovania vakcínou AstraZeneca Dánsko, Nórsko a Island. Urobili tak na základe správ o výskyte krvných zrazenín u niekoľkých zaočkovaných pacientov a po jednom úmrtí v Dánsku, ku ktorému došlo po podaní očkovacej látky od firmy AstraZeneca.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako aj samotná EMA, však uviedli, že podľa dostupných údajov táto vakcína nezvyšuje riziko krvných zrazenín a odporučili ju ďalej používať.