EMA začala hodnotiť vakcínu od Pfizer/BioNTech pre 12- až 15-ročných

Brusel/Haag 3. mája (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v pondelok oznámila, že začala s hodnotením vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Pfizer/BioNTech pre deti vo veku od 12 do 15 rokov.



Farmaceutický gigant Pfizer/BioNtech pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že jeho vakcína je účinná aj pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. Zároveň vyjadril presvedčenie, že s očkovaním tejto vekovej skupiny sa môže začať bezodkladne. V súčasnosti je tento druh vakcíny v EÚ schválený pre osoby vo veku 16 a viac rokov.



Výbor EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP) uskutoční urýchlené vyhodnotenie údajov predložených výrobcom tejto vakcíny, podávanej pod komerčnou značkou Comirnaty, a to vrátane výsledkov rozsiahlej klinickej štúdie zahŕňajúcej dospievajúcich od 12 rokov.



Následne bude stanovisko CHMP oznámené Európskej komisii. Tá vydá konečné a právne záväzné rozhodnutie o možnosti očkovania detí od 12 do 15 rokov touto vakcínou, ktoré bude platiť vo všetkých členských štátoch EÚ.



Rozhodnutie EMA sa očakáva v priebehu júna, v prípade, že európsky regulátor nebude od výrobcu potrebovať nijaké doplňujúce informácie.



Podľa tlačovej agentúry AFP vyjadrilo konzorcium Pfizer/BioNTech nádej, že s očkovaním detí od 12 rokov sa začne ešte pred začatím školského roka 2021/2022.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)