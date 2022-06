EMA začala posudzovať vakcínu Imvanex na použitie proti opičím kiahňam

Brusel 28. júna (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok uviedla, že začala posudzovať vakcínu Imvanex biotechnologickej spoločnosti Bavarian Nordic proti pravým kiahňam s cieľom rozšíriť jej používanie aj na prevenciu proti opičím kiahňam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EMA sa rozhodla posudzovať očkovaciu látku Imvanex na použitie proti opičím kiahňam na základe laboratórnych štúdií, ktoré naznačujú, že spúšťa tvorbu protilátok proti vírusu spôsobujúcemu toto ochorenie, píše sa v jej stanovisku.



Lieková agentúra tiež odporučila doviezť vakcíny proti opičím kiahňam zo Spojených štátov, keďže v Európe je ich nedostatok a počet infekcií naďalej stúpa.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) do minulého týždňa zaznamenala vo svete 3413 prípadov opičích kiahní, pričom jedna osoba tomuto ochoreniu podľahla. Väčšina prípadov nákazy pochádza z európskych krajín.



V USA už očkovaciu látku firmy Bavarian Nordic schválili na používanie proti pravým aj opičím kiahňam. Táto vakcína nesie v Spojených štátoch názov Jynneos.



Európska únia v júni podpísala so spoločnosťou Bavarian Nordic dohodu na dodávku 110.000 dávok vakcíny proti opičím kiahňam, pripomína Reuters.