EMA zrejme čoskoro rozhodne o tretej dávke vakcíny proti covidu

Brusel 23. septembra (TASR) – Očakáva sa, že Európska lieková agentúra (EMA) začiatkom októbra zverejní svoje rozhodnutie týkajúce sa možného použitia tzv. posilňujúcej dávky vakcíny proti koronavírusu od konzorcia Pfizer-BioNTech. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj.



Pôjde o prvé rozhodnutie tohto európskeho regulačného úradu vo veci aplikovania tretích dávok proticovidových vakcín.



Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v stredu odobril podávanie tretej dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer pre ľudí starších ako 65 rokov, rizikové skupiny a osoby najviac vystavené nákaze koronavírusom.



„Rozhodnutie EMA týkajúce sa tretej dávky vakcíny sa očakáva začiatkom októbra," uviedol nemenovaný zdroj pre agentúru Reuters.



Spoločnosť Pfizer toto tvrdenie odmietla komentovať a Reutersu sa bezprostredne nepodarilo zastihnúť nikoho z firmy BioNTech.



EMA 6. septembra uviedla, že začala vyhodnocovať všetky relevantné údaje, ktoré jej poskytlo konzorcium Pfizer-BioNTech. Prípadná tretia dávka by sa mala podávať ľudom starším ako 16 rokov, a to šesť mesiacov po podaní druhej dávky.



Údaje o posilńujúcej dávke svojej očkovacej látky zrejme čoskoro poskytne Európskej liekovej agentúre aj spoločnosť Moderna.



Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pritom začiatkom septembra uviedlo, že v súčasnosti nie je nutné podávať podporné dávky pre plne zaočkovaných ľudí. O tretej dávke by sa podľa ECDC malo zatiaľ uvažovať iba v prípade osôb s oslabenou imunitou.



Mnohé európske krajiny sa však už rozhodli podávať tretiu dávku vakcíny aj napriek tomu, že EMA o jej podávaní ešte oficiálne nerozhodla. Proti koronavírusu je v súčasnosti zaočkovaných viac ako 70 percent obyvateľov krajín Európskej únie.