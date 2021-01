Hackeri sa snažili naštrbiť dôveru vo vakcíny proti koronavírusu

Haag 15. januára (TASR) – Počítačoví piráti, ktorí vlani v decembri prenikli do databázy Európskej agentúry pre lieky (EMA), s niektorými z neskôr zverejnených dokumentov manipulovali v snahe naštrbiť dôveru verejnosti vo vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2. EMA to podľa agentúry AFP uviedla vo vyhlásení zverejnenom v piatok.



Pri kyberútoku na EMA, sídliacu v Amsterdame, sa útočníkom podarilo získať nezákonný prístup k dokumentom, týkajúcim sa predloženia vakcín proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna na schválenie tomuto regulačnému úradu Európskej únie.



Z prebiehajúceho vyšetrovania vyplýva, že niektoré z nezákonne získaných dokumentov unikli na internet. Ide aj o dôverné interné e-maily, ktoré sa týkajú procesov hodnotenia vakcín proti COVID-19.



„Páchatelia pred zverejnením manipulovali s časťou korešpondencie spôsobom, ktorý by mohol narušiť dôveru vo vakcíny," píše sa vo vyhlásení EMA.



Holandský verejnoprávny rozhlas NOS informoval, že sa dostal k dokumentom zverejneným online, ktoré podľa všetkého ukazujú, že EMA bola pod silným tlakom zo strany Európskej komisie, aby vakcíny schválila čo najskôr. NOS však uviedol, že EMA nepotvrdila, či sú tieto pasáže zverejnené na ruskom internetovom fóre pravé.



NOS citoval nemenovaný zdroj, podľa ktorého je za hackermi zahraničná tajná služba. Agentúra AFP poznamenala, že podobné závery zverejnili aj nemecké médiá.



EMA takisto uviedla, že neustále komunikovala s Európskou komisiou. Napriek tomu, že schvaľovanie vakcíny bolo naliehavou úlohou, v celej EÚ vždy existoval konsenzus, že sa nezľaví z používaných kvalitatívnych štandardov.



Počítačový útok na agentúru EMA vyšetruje aj holandská polícia.