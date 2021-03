EMA:Nič nenasvedčuje tomu, že vakcína od AstraZeneca môže za zrazeniny

Brusel/Amsterdam 16. marca (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok vyhlásila, že "nič nenasvedčuje" tomu, že vakcína proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca môže za krvné zrazeniny, aké boli po očkovaní ňou hlásené z viacerých krajín. EMA zároveň dodala, že je "pevne presvedčená" o prínosoch tejto vakcíny.



Riaditeľka EMA Emer Cooková počas utorňajšej videokonferencie s novinármi opakovane zdôraznila, že "nič nenasvedčuje tomu, že vakcíny AstraZeneca sú príčinou hlásených krvných zrazenín". Agentúra sa podľa nej zameriava na nežiaduce udalosti spojené so všetkými vakcínami, nejde len o vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. EMA je v kontakte s výrobcami všetkých schválených vakcín a zbiera údaje o výskyte "vzácnych" vedľajších účinkov po očkovaní z celého sveta.



Cooková spresnila, že Bezpečnostný výbor EMA (PRAC) pokračuje vo vyšetrovaní udalostí, ktoré majú údajnú spojitosť s tvorbou krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných vakcínou AstraZeneca. Podľa jej slov odborníci aj napriek časovému tlaku vykonávajú "veľmi dôslednú vedeckú analýzu", skúmajú všetky dostupné údaje z viacerých európskych krajín a vo štvrtok popoludní na základe vedeckého preskúmania vydajú odporúčanie, či je z tohto hľadiska očkovanie vakcínou AstraZeneca bezpečné a odporúčané.



Šéfka EMA priznala, že agentúra má 37 hlásení o prípadoch krvných zrazenín po zaočkovaní viac ako 17 miliónov ľudí v EÚ a v Británii.



Cooková viackrát uviedla, že agentúra je "pevne presvedčená", že výhody vakcíny AstraZeneca prevažujú nad rizikami. Upozornila tiež, že každý rok majú v celej EÚ tisíce ľudí tromboembolické príhody a zatiaľ nie sú žiadne hodnoverné náznaky, že by očkovanie spôsobovalo tvorbu krvných zrazenín. Na toto riziko podľa nej neupozornili ani rozsiahle klinické skúšky, ktoré prebiehali pred schválením vakcíny.



"Dôvera v účinnosť a bezpečnosť vakcíny je prioritou pre EMA. Našou úlohou je udržať dôveru ľudí na základe vedeckých podkladov a vedeckého hodnotenia. Robíme všetko pre to, aby sme Európanov presvedčili, že ide o bezpečnú a dôveryhodnú očkovaciu látku," uviedla šéfka agentúry.



Vedúci epidemiologického oddelenia EMA Peter Arlett pred novinármi spresnil, že odborníci agentúry pristúpili na kombináciu vedeckých a štatistických procedúr, aby mohli čo najlepšie vyhodnotiť, či použitie vakcíny od AstraZenecy má alebo nemá priamu spojitosť s tvorbou krvných zrazenín.