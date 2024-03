EMCDDA a Europol: V Európe sa ročne predajú drogy za 30 miliárd eur

Lisabon/Haag 7. marca (TASR) - Maloobchodný trh s drogami v EÚ podľa odhadov dosahuje obrat viac ako 30 miliárd eur ročne a je hlavným zdrojom príjmov pre organizovaný zločin. Európa zastáva ústrednú pozíciu v zásobovaní a obchodovaní s drogami. Uvádza to najnovšia správa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a Európskeho policajného úradu (Europol). Píše o tom TASR.



Ide o štvrtý komplexný prehľad nelegálnych drogových trhov v EÚ od roku 2013. EMCDDA a Europol v ňom varujú aj pred násilím súvisiacim s drogovou trestnou činnosťou.



Drogový trh EÚ sa prepája aj s inými oblasťami trestnej činnosti, akými sú obchod so strelnými zbraňami a pranie špinavých peňazí. V súčasnosti niektoré členské štáty EÚ zaznamenávajú mimoriadne násilie súvisiace s drogovým trhom, vrátane vrážd, únosov, mučenia či zastrašovania. K násiliu podľa správy dochádza medzi zločineckými sieťami, ale obeťami sú aj nevinní ľudia, čo vo verejnosti zvyšuje pocit neistoty.



Hrozbou v EÚ je podľa správy aj korupcia. Spoliehajú sa na ňu zločinecké siete na všetkých úrovniach trhu, aby si tak zjednodušili svoje aktivity a zmiernili riziká. Problémom je aj skutočnosť, že zločinecké siete na drogovom trhu EÚ sú veľmi prispôsobivé, inovatívne a odolné voči globálnym krízam, nestabilite a významným politickým a hospodárskym zmenám, upozorňujú EMCDDA a Europol.



Vyzývajú preto na opatrenia na úrovni EÚ a členských štátov. Malo by to zahŕňať monitorovanie a analýzu násilia súvisiaceho s drogovým trhom, posilnenie operačných činností s cieľom rozložiť kriminálne siete a posilnenie medzinárodnej spolupráce.