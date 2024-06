VÝROČNÁ SPRÁVA: Drog je v EÚ čoraz viac, sú dostupnejšie aj účinnejšie

Brusel 11. júna (TASR) - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) v utorok zverejnilo Výročnú správu o drogách za rok 2024, ktorá poskytuje prehľad a hodnotenie drogovej situácie v Európe ku koncu minulého roka. Informuje o tom spravodajca TASR.



Správa uvádza, že drogy významne ovplyvňujú stav európskeho zdravia a bezpečnosti, pretože sú dostupnejšie, rozmanitejšie a účinnejšie. Poukazuje na to, že spotrebitelia sú vystavení "širšiemu spektru psychoaktívnych látok", ktoré sú účinnejšie alebo čistejšie alebo sa objavujú v nových formách, zmesiach či kombináciách.



Podľa EMCDDA organizovaný drogový zločin čoraz viac preniká do dodávateľských reťazcov EÚ, často prostredníctvom zastrašovania a korupcie. Takmer 70 percent drog zadržaných colnými orgánmi EÚ bolo v prístavoch EÚ.



"V Európe existuje extrémne zložitý a rýchlo sa rozvíjajúci drogový trh, kde už zavedené nelegálne drogy sú široko dostupné a kde sa objavujú nové syntetické látky na vysokej úrovni," uviedol pre médiá riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel.



V roku 2023 bolo v Európe nahlásených 26 nových drog, čím sa celkový počet psychoaktívnych látok monitorovaných EMCDDA zvýšil na vyše 950.



Najrozšírenejšou drogou je marihuana - v roku 2023 ju skúsilo vyše 22,8 milióna dospelých Európanov, z toho 15,1 milióna vo veku od 15 do 34 rokov. Obavy vyvoláva vplyv syntetických derivátov konopy na verejné zdravie, napríklad hexahydrokanabinol (HHC), prvý polosyntetický kanabinoid ohlásený v EÚ. V marci 2024 bol HHC pridaný na zoznam regulovaných látok v najmenej 18 členských štátoch EÚ.



Kokaín je druhou najrozšírenejšou drogou v Únii. Členské štáty vlani zadržali v prístavoch rekordné množstvá kokaínu z Južnej Ameriky. Po veľkých úlovkoch kokaínu v prístavoch Belgicka a Holandska rekordné záchyty vlani hlásili aj vo švédskych a nórskych prístavoch.



Kokaín bol v roku 2022 spojený s približne pätinou úmrtí po predávkovaní drogami, často v kombinácii s inými omamnými látkami.



Väčšina heroínu v Európe pochádza z Afganistanu, kde od apríla 2022 platí zákaz pestovania ópiového maku. To môže viesť k zníženiu dostupnosti heroínu v Európe. Rizikom však je, že ho môžu nahradiť vysoko účinné syntetické opioiy.



Správa EMCDDA uvádza aj odporúčania, ako celkovú situáciu zvrátiť, vrátane lepšieho monitorovania drog, príprav na zmeny na trhu či prevencie a adekvátnej liečby drogovej závislosti.



Na odstránenie cezhraničnej trestnej činnosti spojenej s obchodovaním s drogami je potrebná lepšia koordinácia úradov v EÚ a na medzinárodnej úrovni, ako aj informovanosť o situácii v jednotlivých krajinách a podpora členských štátov. Tento cieľ napomáha realizovať Európska aliancia prístavov, ktorú Európska komisia založila v januári 2024.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)