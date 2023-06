Drogy sú v Európe ľahko dostupné, varuje monitorovacie centrum

Lisabon 16. júna (TASR) - Drogy sú v Európe stále ľahko dostupné a ich užívatelia majú k dispozícii väčšiu škálu vysokoúčinných psychoaktívnych látok. Vyplýva to z najnovšej Európskej správy, ktorú v piatok zverejnilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA).



Podľa EMCDDA bolo vlani prostredníctvom systému včasného varovania EÚ prvýkrát nahlásených 41 nových psychoaktívnych drog. Nové látky sa môžu predávať aj vo forme podobne vyzerajúcich práškov alebo tabletiek a ľudia preto často ani nevedia, čo užívajú.



EMCDDA v správe upozorňuje na potrebu oboznamovania užívateľov drog so zdravotnými problémami, ktoré môžu tieto nové látky spôsobiť, ale aj upozorňovať na vysokú účinnosť týchto látok.



Riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel zhrnul správu slovami: Kdekoľvek, čokoľvek, ktokoľvek. "Na trhu s drogami sa môže objaviť takmer všetko, čo má psychoaktívne vlastnosti... To je dôvod, prečo nelegálne drogy môžu postihnúť všetkých, či už priamo prostredníctvom užívania alebo nepriamo, prostredníctvom ich vplyvu na rodiny, komunity, inštitúcie a podniky," uviedol Goosdeel.



Najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v Európe zostáva podľa EMCDDA naďalej marihuana. Vlani ju užilo asi osem percent (22,6 milióna) Európanov vo veku 15 – 64 rokov. Centrum zároveň upozorňuje na hrozby nových produktov obsahujúcich konope.



"Niektoré produkty predávané na nelegálnom trhu, napríklad prírodný kanabis, môžu byť zmiešané so silnými syntetickými kanabinoidmi, čím vzniká riziko otravy," varuje EMCDDA.



Najčastejšie užívanou nelegálnou stimulačnou drogou v Európe je zase kokaín, ktorý vlani užilo asi 3,7 milióna dospelých Európanov (1,3 percenta). Za vysokou dostupnosťou tejto drogy je podľa EMCDDA jej pašovanie vo veľkých objemoch v komerčných kontajneroch cez námorné prístavy.



Heroín je zase najrozšírenejším nelegálnym opioidom v Európe. Takmer všetok heroín spotrebovaný v Európe pochádza z Afganistanu, kde Taliban v apríli 2022 oznámil zákaz pestovania ópiového maku. EMCDDA sa pritom obáva, že tento zákaz povedie k zvýšeniu ponuky syntetických opioidov a dopytu po nich.



EMCDDA zároveň upozorňuje na zdravotné riziká menej známych látok ako sú ketamín a oxid dusný, tzv. rajský plyn. U dlhodobých užívateľov ketamínu môže prísť napríklad k poškodeniu močového mechúra. Rajský plyn zase môže spôsobiť popáleniny a poranenia pľúc či pri dlhodobo užívaní dokonca poškodenie nervov.