Štúdia: V odpadových vodách v Európe je čoraz viac kokaínu

Lisabon 20. marca (TASR) - V odpadových vodách európskych miest sa nachádza čoraz viac kokaínu, pričom Slovensko si drží poprednú pozíciu v koncentrácii metamfetamínu. Všetkých šesť sledovaných drog sa našlo v odpadových vodách takmer každého monitorovaného mesta v Európe. Vyplynulo to z výsledkov štúdie "Analýza odpadovej vody a drog", ktorú zverejnilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), informuje TASR.



Projekt analyzoval odpadovú vodu v 88 európskych mestách z 24 krajín (23 štátov EÚ plus Turecko) s cieľom odhaliť zvyklosti užívania drog u ich obyvateľov. Štúdia skúmala denné vzorky v priebehu jedného týždňa v marci až máji 2023. V odpadových vodách, ktoré vyprodukovalo celkovo vyše 55 miliónov obyvateľov, sa hľadalo päť konkrétnych stimulantov: kokaín, amfetamín, metamfetamín, MDMA/extáza a ketamín. Sledovali sa tiež stopy kanabisu.



Nárast obsahu kokaínu zaznamenali v približne 50 európskych mestách, stúpajúci trend pokračuje už od roku 2016. Okrem neho ukázali výsledky aj vyšší podiel MDMA. Pri amfetamíne a konope zaznamenali rozličné hodnoty, zatiaľ čo množstvo metamfetamínu pokleslo v polovici sledovaných miest.



Metamfetamín, tradične koncentrovaný v Česku a na Slovensku, sa teraz objavuje tiež v Belgicku, východnom Nemecku, Španielsku, na Cypre, v Holandsku, Turecku a na severe Európy. Inde bol obsah metamfetamínu nízky až zanedbateľný. Mestá s najväčšou celkovou hodnotou boli v Česku, nasledované mestami v Nemecku, na Slovensku a v Turecku.



Množstvá amfetamínu sa výrazne odlišovali, pričom najviac ho odhalili v mestách na severe a východe Európy. V podstatne menšej koncentrácii sa objavil na juhu kontinentu.



Zo 69 miest až 42 zaznamenalo medziročný nárast obsahu MDMA, hlavne na severe Európy. Celkovo najväčšie koncentrácie sa našli v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Holandsku.



Ketamínu odhalil výskum pomerne málo v odpadových vodách 49 miest, viac než polovica sledovaných zón však zaznamenala nárast. Najväčší celkový obsah sa preukázal vo vzorkách z Belgicka, Španielska, Francúzska a Holandska.



Najvyššie množstvá kanabisu, konkrétne s aktívnou látkou THC-COOH, sa našli hlavne v Česku, Španielsku, Holandsku a Slovinsku. Trendy nárastu a poklesu boli rôznorodé.



Pri kokaíne, metamfetamíne a MDMA sa na rozdiel od predošlých rokov nepreukázali podstatné rozdiely medzi mestami podľa ich veľkosti. To naznačuje, že sa zvyklosti užívania niektorých drog presúvajú z metropol aj do menších miest.



Analýza odpadových vôd odhalila zmeny obsahu narkotík aj v závislosti od dní v týždni. Viac než tri štvrtiny sledovaných miest potvrdili "rekreačné" užívanie drog zvýšené počas víkendových dní. Výnimku tvorili kanabis a metamfetamín, rovnomerne boli obsiahnuté vo vzorkách z celého týždňa.



"Sledovanie odpadových vôd je cenným indikátorom, ktorý poukáže na rastúce zdravotné riziká," vysvetľuje Alexis Goosdeel, riaditeľ EMCDDA. Keďže jeho agentúra má v júli získať silnejší mandát, predpokladá zintenzívnenie a skvalitnenie monitoringu v EÚ.