Španielsky biskup sa zosobášil a dostal zákaz účasti na sviatostiach

Madrid 12. decembra (TASR) - Najmladší biskup v Španielsku dostal zákaz účasti na sviatostiach po tom, ako sa civilne zosobášil so ženou, ktorá je autorkou eroticko-satanistických románov. Oznámila to v sobotu španielska biskupská konferencia (EHS).



V jej vyhlásení sa uvádza, že emeritný biskup zo Solsony, monsignor Xavier Novell i Gomá, sa 22. novembra 2021 civilne zosobášil so Sílviou Caballolovou y Clemente. Obrad sa uskutočnil v meste Suria v provincii Barcelona.



Vzhľadom na to EHS pripomenula, že príslušný kánon kódexu kánonického práva stanovuje, že klerik, ktorý sa pokúsil uzavrieť manželstvo, hoci len civilného charakteru, podlieha "suspendácii latae sententiae".



Tento duchovný si zachová svoj titul biskupa, ale nebude smieť "vysluhovať sviatosti a vykonávať akákoľvek iné činnosti magistéria, či už na verejnosti alebo v súkromí". EHS nevylúčila aj "ďalšie možné dôsledky".



Škandál vypukol na jeseň, keď 52-ročný biskup odstúpil zo svojho postu z "osobných dôvodov". Veľmi rýchlo sa na verejnosť dostal jeho vzťah so spisovateľkou a psychologičkou Sílviou Caballolovou, autorkou viacerých diel vrátane Pekla Gabrielovej žiadostivosti vydaného v roku 2017.



Na webovej stránke jej vydavateľa Lacre je spisovateľka opísaná ako "dynamická a priebojná autorka, ktorá sa presadila v náročnom svete literatúry narúšajúc naše morálne a etické zvyklosti".