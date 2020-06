Emeritný pápež Benedikt navštívil v Nemecku chorého brata

Rím 18. júna (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. je od štvrtka v Nemecku na návšteve u svojho chorého brata Georga.



Vo štvrtok o tom informoval hovorca Vatikánu Matteo Bruni, ktorý dodal, že emeritný pápež odcestoval do mesta Regensburg v spolkovej krajine Bavorsko. Sprevádza ho jeho osobný tajomník Georg Gänswein, ako aj lekár, zdravotná sestra, obsluha a zástupca veliteľa vatikánskej žandarmérie.



Podľa agentúry AP nemecká biskupská konferencia vo svojom vyhlásení zo štvrtka privítala Benedikta vo vlasti, "aj keď za smutných okolností".



"Emeritný pápež bude blízko svojho brata, ktorého zdravotný stav sa zhoršil," uviedla biskupská konferencia. Benediktovi zaželala príjemný pobyt v Nemecku a "pokoj potrebný na to, aby sa mohol nerušene starať o svojho brata".



Pápežov starší brat Georg má 96 rokov a je tiež kňaz, spresnila DPA. Oboch bratov spája obdiv k vážnej hudbe.



Benedikt XVI., občianskym menom Joseph Ratzinger, má 93 rokov a aj jeho zdravie je krehké, uviedla agentúra DPA.



Podľa DPA nie je známe, koľko zahraničných ciest emeritný pápež podnikol od roku 2013, keď sa prekvapujúco vzdal pápežského úradu a utiahol sa do rezidencie na území Vatikánu. Žije v ústraní a na verejnosti sa objavuje len veľmi zriedka. Z času na čas ho v jeho vatikánskom domove navštívi pápež František, dodala agentúra AP.