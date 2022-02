Emeritný pápež Benedikt XVI. prosí obete zneužívania o odpustenie

Vatikán 8. februára (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. listom požiadal o odpustenie všetky obete sexuálnych útokov spáchaných v čase jeho pôsobenia na čele mníchovsko-freisinskej diecézy. Tento list, v kajúcnom tóne, sa objavil necelé tri týždne po zverejnení správy, ktorá Benedikta obvinila, že o zneužívaní neplnoletých vedel, ale nekonal. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Bývalý pápež, ktorý odstúpil z úradu v roku 2013, bol v januári obvinený z toho, že vedome nezakročil voči štyrom kňazom obvineným zo sexuálneho zneužívania detí v 80. rokoch, keď bol arcibiskupom v Mníchove.



Benedikt, ktorého zdravie je veľmi chatrné, následne požiadal tím asistentov, aby mu pomohli reagovať na zistenia právnickej firmy Westpfahl Spilker Wastl (WSW), ktorá bola poverená arcidiecézou Mníchov a Freising, aby preskúmala prípady zneužívania v rokoch 1945 - 2019.



Títo asistenti vo vyhlásení, zverejnenom Vatikánom spolu s Benediktovým listom v utorok, trvajú na tom, že "kardinál Ratzinger ako arcibiskup nebol zapojený do žiadneho zakrývania činov zneužívania" neplnoletých duchovnými.



V jednom z prípadov figuruje medzičasom notoricky známy pedofilný kňaz Peter Hullermann, ktorý bol preradený do Mníchova z Essenu, kde bol obvinený zo zneužívania 11-ročného chlapca. Benediktov tím už priznal, že autorom správy o zisteniach o zneužívaní neúmyselne poskytol nesprávne informácie, keď poprel Ratzingerovu účasť na stretnutí o Hullermannovi v roku 1980.



V nových odpovediach odborníci zdôrazňujú, že kardinál Ratzinger vo chvíli, keď prijímal tohto kňaza, ktorý sa mal liečiť v Mníchove, nevedel o tom, že ide o zneužívateľa. Na inkriminovanom stretnutí v januári 1980 sa nehovorilo o dôvode, pre ktorý sa kňaz potreboval liečiť, ani sa nerozhodlo o jeho pôsobení v pastorácii. Dokumenty potvrdzujú to, čo predtým uviedol Ratzinger, informoval web Vatican News.



Benedikt XVI. v liste veriacim opakuje, že počas svojho krátkeho pôsobenia v biskupskom úrade nevedel o zneužívaní, ktorého sa dopustili kňazi. Tiež konštatuje, že na stretnutiach s obeťami sexuálneho zneužívania mohol a môže vyjadriť iba svoje hlboké zahanbenie, veľkú bolesť a úprimnú prosbu o odpustenie.



Dodal, že mal v katolíckej cirkvi veľkú zodpovednosť a o to väčší je jeho zármutok v súvislosti so zneužívaním a chybami, ku ktorým došlo počas jeho mandátu.



"Každý jednotlivý prípad sexuálneho zneužívania je strašný a nenapraviteľný. Obetiam sexuálneho zneužívania vyjadrujem hlboký súcit a ľutujem každý jednotlivý prípad," píše emeritný pápež.