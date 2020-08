Emeritný pápež Benedikt XVI. trpí infekčným ochorením

Berlín 3. augusta (TASR) - Emeritného pápeža Benedikta XVI. postihla infekčná kožná choroba a je "mimoriadne krehký". V rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Passauer Neue Presse to uviedol Benediktov životopisec Peter Seewald.



Benedikt XVI. má na tvári erysipelas - infekčnú chorobu, pre ktorú je charakteristický načervenalý opuch spôsobujúci svrbenie a silnú bolesť a ktorá je známa aj pod názvom "ruža".



"Podľa Seewalda je emeritný pápež teraz mimoriadne krehký (...). Jeho intelektuálne schopnosti a pamäť nie sú ovplyvnené, ale jeho hlas je sotva počuteľný," napísal Passauer Neue Presse.



Peter Seewald sa s Benediktom XVI. stretol uplynulú sobotu v Ríme, aby mu podľa denníka prezentoval jeho novú biografiu.



"Počas stretnutia bol emeritný pápež napriek svojej chorobe optimistický a povedal, že ak sa mu sily vrátia, možno sa opäť vráti k písaniu," dodal Seewald.



Benedikt XVI. ešte v júni zavítal do Nemecka, aby navštívil svojho chorého staršieho brata Georga.



Išlo o vôbec prvú Benediktovu cestu mimo Talianska od jeho prekvapujúceho odstúpenia z pápežského stolca v roku 2013.



Dva týždne po jeho návšteve 96-ročný Georg Ratzinger zomrel. Bratia si boli celý život veľmi blízki, obaja boli kňazi, pričom vysvätení boli v ten istý deň v júni roku 1951.



Benediktovo odstúpenie z pápežského úradu bolo prvé za takmer 600 rokov. Ako dôvod uviedol zdravotné dôvody. Následne sa utiahol do malého kláštora vo Vatikáne a na verejnosti sa objavuje len veľmi zriedka. Tohto tradicionalistu potom na Petrovom stolci vystriedal reformne orientovaný pápež František.