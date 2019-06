Benedikt XVI., ktorý sa vzdal funkcie ako prvý pápež za takmer 600 rokov, sa po odstúpení utiahol do kláštora vo vatikánskych záhradách.

Vatikán 28. júna (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI vyjadril podporu pápežovi Františkovi a dištancoval sa od ultrakonzervatívneho krídla katolíckej cirkvi, ktoré súčasného pontifika často odmieta ako príliš liberálneho. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.



Ultrakonzervatívne sily v cirkvi vnímajú podľa agentúry Františka často ako "heretika" pre jeho liberálny postoj k rozvodom, pričom emeritný pápež Benedikt XVI je pre mnohých z nich skutočným obrancom viery.



Avšak vo vzácnom interview pre týždenník talianskeho denníka Corriere della Sera, 92-ročný bývalý pontifik zdôraznil, že "je len jeden pápež, a to František".



"Jednota (katolíckej) cirkvi bola po celé stáročia vždy ohrozovaná. Bolo to tak počas celej jej histórie. Vojna, vnútorné rozbroje, odstredivé sily aj hrozba schizmy," uviedol Benedikt XVI.



"Nakoniec však pocit, že cirkev je a musí byť jednotná, vždy prevážil. Jednota bola vždy silnejšia ako napätie a vnútorné konflikty," dodal.



Benedikt XVI., ktorý sa vzdal funkcie ako prvý pápež za takmer 600 rokov, sa po odstúpení utiahol do kláštora vo vatikánskych záhradách. Tam žije v ústraní, prijíma však občasných návštevníkov, medzi ktorými nechýba ani jeho nástupca, pápež František.