Emirates a Etihad Airways obnovili časť letov z Blízkeho východu

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Letisko v katarskej Dauhe zostáva zatvorené, hoci z Ománu a Saudskej Arábie sa podarilo zorganizovať menší počet evakuačných letov.

Autor TASR
Dubaj/Abú Zabí 6. marca (TASR) - Letecké spoločnosti Emirates so sídlom v Dubaji a Etihad Airways v Abú Zabí v piatok obnovili časť letov do viacerých miest zo svojich základní, aby pomohli dostať uviaznutých cestujúcich z Blízkeho východu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Prevažná časť vzdušného priestoru v regióne však pre pretrvávajúcu vojnu Izraela a Spojených štátov proti Iránu zostáva uzavretá pre väčšinu komerčných letov kvôli riziku útokov dronmi a raketami. Úrady sa pri evakuácii desaťtisícov ľudí spoliehajú na charterové lety a obmedzené komerčné služby.

Spoločnosť Etihad uviedla, že do 19. marca bude prevádzkovať zredukovaný letový poriadok do približne 70 destinácií vrátane Londýna, Paríža, Frankfurtu, Naí Dillí, New Yorku, Toronta a Tel Avivu. Emirates bude lietať do 82 destinácií vrátane Londýna, Sydney, Singapuru a New Yorku.

Prevádzka na letisku v Dubaji, zvyčajne najrušnejšom medzinárodnom uzle sveta, sa vo štvrtok takmer zdvojnásobila oproti predchádzajúcemu dňu, no podľa portálu Flightradar24 stále predstavovala len asi 25 percent bežnej úrovne.

