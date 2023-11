Spojené arabské emiráty chcú v Gaze vybudovať poľnú nemocnicu

Dubaj 7. novembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) sa v Gaze chystajú vybudovať novú poľnú nemocnicu, uviedli v noci na utorok tamojšie oficiálne médiá.



Z metropoly Abú Zabí odletelo päť lietadiel naložených vybavením a zásobami pre poľnú nemocnicu s kapacitou 150 lôžok. Lietadlá smerovali do mesta Aríš na severe Egypta, spresnila saudskoarabská tlačová agentúra WAM.



Nemenovaný predstaviteľ zo Spojených arabských emirátov pre AFP uviedol, že doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, akým spôsobom bude vybavenie prepravené z Egypta do susedného pásma Gazy, kde je otvorený jediný hraničný priechod - Rafah blízko Aríšu.



Súčasťou nemocnice bude anestéziologické a chirurgické oddelenie, ako aj gynekológia a jednotka intenzívnej starostlivosti pre deti i dospelých, dodala agentúra WAM.



SAE už predtým avizovali, že plánujú previezť zhruba 1000 palestínskych detí a ich rodinných príslušníkov z pásma Gazy na liečenie v nemocniciach na území Emirátov.



Vojna v pásme Gazy sa začala po bezprecedentnom útoku militantov z palestínskeho hnutia Hamas na Izrael 7. októbra. Pri útokoch zahynulo viac než 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 ľudí militanti Hamasu zavliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na pásmo Gazy, ktoré si podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už viac než 10.000 obetí, taktiež väčšinou civilistov. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva je medzi obeťami aj približne 4000 detí.



Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Spojené arabské emiráty sú bohatou monarchiou Perzského zálivu a v roku 2020 nadviazali diplomatické vzťahy s Izraelom, čím sa odchýlili od dlhoročnej politiky uplatňovanej väčšinou arabských štátov.