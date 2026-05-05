Emiráty reagujú na ďalšie iránske dronové a raketové útoky
Obranné sily podľa ministerstva proti raketám a hrozbám „aktívne zasahujú".
Autor TASR
Dubaj 5. mája (TASR) - Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov (SAE) v utorok oznámilo nové iránske útoky. SAE hlásili podobné útoky aj v pondelok, píše TASR podľa televízie Sky News.
„Rezort obrany potvrdzuje, že zvuky, ktoré bolo počuť v rôznych častiach krajiny, sú dôsledkom zachytávania balistických rakiet, striel s plochou dráhou letu a dronov protivzdušnou obranou SAE,“ uviedol na sociálnych sieťach.
Ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že Teherán vypálil štyri rakety na ciele v rôznych oblastiach SAE a v dôsledku iránskeho dronového útoku vypukol v ropnom zariadení v emiráte Fudžajra požiar. Pri zásahoch utrpeli podľa Sky News zranenia traja indickí občania.
