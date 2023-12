Emiráty zriadili investičný fond na podporu projektov čistej energie

Dubaj 1. decembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v piatok oznámili, že venujú 30 miliárd dolárov do nového investičného fondu na podporu projektov v oblasti čistej energie a inovatívnych technológií, ktoré prispievajú k riešeniu klimatickej krízy, informuje agentúra DPA.



Vo fonde s názvom "ALTÉRRA" bude osobitne vyčlenených päť miliárd dolárov na stimuláciu investícií do krajín globálneho Juhu, teda do rozvojových štátov.



Z vyhlásenia predsedníctva klimatického summitu COP28 v Dubaji ďalej vyplýva, že do nového fondu by mali prispievať aj súkromní darcovia, čo by malo umožniť, aby sa v ňom do roku 2030 kumulovalo až 250 miliárd dolárov.



Na čele dozornej rady nového fondu bude stáť súčasný predseda COP28 Sultán Ahmad al-Džábir, ktorý je okrem toho šéfom štátnej ropnej a plynovej spoločnosti SAE (ADNOC).



Kritéria, na základe ktorých sa budú projekty vyberať, zatiaľ neboli určené, vysvetľuje agentúra DPA.



Jednou z hlavných tém dvojtýždňového klimatického summitu v Dubaji je, akým spôsobom je možné čo najrýchlejšie odkloniť svetové finančné toky od ropných, uholných a plynových zdrojov smerom k obnoviteľným zdrojom energie, najmä v rozvojových krajinách, kde je ťažké zabezpečiť financovanie takýchto projektov.