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Emiráty zrušili zákaz cestovania do Libanonu zavedený pre vojnu
V súvislosti s vojnou na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán koncom februára, zakázali SAE v apríli svojim občanom vycestovať do Libanonu, Iraku a Iránu.
Autor TASR
Abú Zabí 30. júna (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Ministerstvo zahraničných vecí SAE uviedlo, že „umožní občanom cestovať do sesterskej Libanonskej republiky od pondelka 29. júna 2026“, napísala tlačová agentúra WAM. Občanov požiadalo, aby sa pred cestou zaregistrovali na jeho platforme pre konzulárne služby.
V súvislosti s vojnou na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán koncom februára, zakázali SAE v apríli svojim občanom vycestovať do Libanonu, Iraku a Iránu. Iránska štátna televízia v pondelok uviedla, že prvýkrát od začiatku vojny boli obnovené lety medzi Teheránom a Dubajom.
Ministerstvo zahraničných vecí SAE uviedlo, že „umožní občanom cestovať do sesterskej Libanonskej republiky od pondelka 29. júna 2026“, napísala tlačová agentúra WAM. Občanov požiadalo, aby sa pred cestou zaregistrovali na jeho platforme pre konzulárne služby.
V súvislosti s vojnou na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán koncom februára, zakázali SAE v apríli svojim občanom vycestovať do Libanonu, Iraku a Iránu. Iránska štátna televízia v pondelok uviedla, že prvýkrát od začiatku vojny boli obnovené lety medzi Teheránom a Dubajom.