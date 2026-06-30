Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Zahraničie

Emiráty zrušili zákaz cestovania do Libanonu zavedený pre vojnu

.
Ľudia, ktorí sa vrátili do svojich príbytkov po oznámení o rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe, kontrolujú svoje zničené domy po izraelských leteckých útokoch v meste Nabatíja, na juhu Libanonu 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

V súvislosti s vojnou na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán koncom februára, zakázali SAE v apríli svojim občanom vycestovať do Libanonu, Iraku a Iránu.

Autor TASR
Abú Zabí 30. júna (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Ministerstvo zahraničných vecí SAE uviedlo, že „umožní občanom cestovať do sesterskej Libanonskej republiky od pondelka 29. júna 2026“, napísala tlačová agentúra WAM. Občanov požiadalo, aby sa pred cestou zaregistrovali na jeho platforme pre konzulárne služby.

V súvislosti s vojnou na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán koncom februára, zakázali SAE v apríli svojim občanom vycestovať do Libanonu, Iraku a Iránu. Iránska štátna televízia v pondelok uviedla, že prvýkrát od začiatku vojny boli obnovené lety medzi Teheránom a Dubajom.
.

Neprehliadnite

SHMÚ: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov

JANČOVIČOVÁ: Bolesť chrbta často pripisujeme medzistavcovej platničke

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

SHMÚ: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu