Emisár ECOWAS-u vyzýva opozíciu v Mali, aby zastavila protesty

Bamako 11. augusta (TASR) - Hlavný medzinárodný sprostredkovateľ v prehlbujúcej sa politickej kríze v africkom štáte Mali, bývalý prezident Nigérie Goodluck Jonathan, vyzval tamojšiu opozíciu, aby zastavila protesty a namiesto nich začala viesť dialóg. Informovala o tom agentúra AFP.



Jonathan ako emisár združenia krajín západnej Afriky (ECOWAS) v pondelok nečakane pricestoval do Mali. Stalo sa tak v predvečer opozíciou avizovaných demonštrácií proti prezidentovi Ibrahimovi Boubacarovi Keitovi.



Jonathan v pondelok na tlačovej konferencii zdôraznil, že "demonštrácie samy o sebe problémy neriešia", lebo "kríza sa rieši rokovaniami". Povzbudzovanie na ďalšie demonštrácie podľa neho vystavuje mladých ľudí veľkému riziku zranenia či dokonca smrti.



Svoje varovanie Jonathan adresoval opozičnému Hnutiu 5. júna, ktoré predtým odmietlo návrhy ECOWAS-u na ukončenie mesiacov politickej krízy v Mali a na utorok avizovalo nové protesty.



V snahe upokojiť situáciu v Mali združenie ECOWAS ešte koncom júla navrhlo vytvorenie novej vlády národnej jednoty aj s účasťou opozície. Žiadalo tiež vymenovanie nových sudcov ústavného súdu, aby okrem iného vyriešili spor o výsledok volieb, čo Keita splnil. Hnutie 5. júna však naďalej trvá na Keitovom odchode z funkcie, čo prezident odmieta. Politická situácia v Mali je tak stále v slepej uličke, uviedla AFP.



Zhromaždenia odporcov 75-ročného prezidenta vyvolávajú v susedných krajinách obavy, že Mali ako jeden z najchudobnejších a najzraniteľnejších štátov západnej Afriky by mohol padnúť do špirály násilia a chaosu. Tá by mohla podkopať aj vojenské operácie zamerané proti islamistickým povstalcom v regióne Sahel. OSN má v Mali nasadených viac než 13.000 vojakov.