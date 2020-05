Emisie skleníkových plynov klesli na najnižšiu úroveň od roku 2006

Washington 19. mája (TASR) - Karanténne opatrenia v dôsledku koronavírusovej pandémie znížili celosvetové hodnoty emisií skleníkových plynov na najnižšiu úroveň od roku 2006.



Medzinárodná štúdia publikovaná v utorok vo vedeckom časopise Nature Climate Change uvádza, že množstvo emisií skleníkových plynov vyprodukovaných za deň v období medzi januárom a začiatkom apríla tohto roku kleslo v porovnaní s priemernými hodnotami počas rovnakého obdobia v minulom roku o 17 percent a do konca roka by sa toto množstvo mohlo znížiť o 4,4 až osem percent. Najvýznamnejší pokles za ostatných desať rokov je však podľa výskumníkov dôsledkom vynútených zmien a nie reštrukturalizácie globálnych ekonomík a energetiky.



Štúdia sa zamerala na 69 krajín, vrátane všetkých 50 amerických štátov a 30 čínskych provincií, kde žije 85 percent svetovej populácie a produkujú 97 percent globálnych emisií oxidu uhličitého.



Najväčší pokles emisií skleníkových plynov zaznamenali výskumníci práve v Číne a v USA.



Podľa prognóz Programu OSN pre životné prostredie(UNEP) však musí ľudstvo napriek tomu až do roku 2030 každoročne znižovať emisie o 7,6 percenta, aby zabránilo zvýšeniu globálnej teploty o viac ako 1,5 stupňov Celzia.



Zatiaľ však nie je jasné, ako dlho koronavírusová pandémia potrvá, čo sťažuje predpovedať, ako táto skutočnosť ovplyvní úroveň emisií v dlhodobom horizonte. Keďže však išlo o vynútené zmeny spôsobené pandémiou, tento pokles bude pravdepodobne len dočasný. Okrem toho sa rok 2020 stále môže stať jedným z piatich najteplejších v histórii meraní.