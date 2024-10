Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli, zaostávajú však za cieľmi

Kodaň 31. októbra (TASR) - Emisie skleníkových plynov v Európskej únii klesli v roku 2023 o osem percent. Dosiahnuté zníženie však zaostáva za cieľmi Únie, oznámila vo štvrtok Európska environmentálna agentúra (EEA). TASR informuje podľa agentúry AFP.



Po "najväčšom medziročnom znížení za niekoľko desaťročí" boli emisie v súčasnosti o 37 percent nižšie ako v roku 1990, uviedla EEA. Výrazný pokles bol podľa agentúry spôsobený značným znížením používania uhlia, nárastom obnoviteľných zdrojov energie a podporený zníženou spotrebou energie v celej Európe.



Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie v Európe sa zvýšil z 10,2 percenta v roku 2005 na 24 percent v roku 2023, spresnila agentúra.



Na základe existujúcich opatrení prognózy naznačujú 43-percentné zníženie emisií v krajinách EÚ do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Je to však menej ako 55-percentný cieľ stanovený EÚ, upozornila v správe EEA.



Dodala, že 22 členských krajín predložilo dodatočné predpovede, ktoré zahŕňajú plánované, ale ešte nezačaté opatrenia. "Tieto opatrenia by spolu znížili emisie v EÚ v roku 2030 o 49 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990," konštatovala a vyzvala na urýchlenie opatrení.