Emisie skleníkových plynov v EÚ sa od roku 2008 znížili o 22 percent

Brusel 21. decembra (TASR) – Emisie skleníkových plynov vyprodukované ekonomickými aktivitami v Európskej únii sa v porovnaní s rokom 2008 znížili o takmer jednu štvrtinu. Oznámil to v stredu štatistický úrad EÚ Eurostat, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



V minulom roku bolo podľa správy vypustených do atmosféry 3,6 miliardy ton oxidu uhličitého (CO2) a ďalších plynov poškodzujúcich klímu. To zodpovedá poklesu o 22 percent oproti údajom z roku 2008.



Najviac z týchto emisií vyprodukoval výrobný priemysel. Ten vypustil 800 miliónov ton skleníkových plynov, čo je 22 percent z celkového množstva. Nasledovali domácnosti, ktoré dopravou a vykurovaním prispeli 21 percentami. Na treťom mieste sú s 20 percentami dodávky energie, napríklad elektriny a zemného plynu.



Najväčší pokles od roku 2008 zaznamenali ťažobný sektor (mínus 42 percent), dodávky energie (mínus 39 percent) a priemyselná výroba (mínus 23 percent).