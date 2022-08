Paríž 20. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron budúci týždeň navštívi Alžírsko s cieľom zlepšiť napäté vzťahy medzi Parížom a Alžírom. V sobotu o tom informoval Elyzejský palác. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Táto návšteva prispeje k prehĺbeniu budúcich vzťahov medzi oboma krajinami... Posilní tiež francúzsko-alžírsku spoluprácu v súvislosti s regionálnymi výzvami a pokračovanie snahy riešiť otázky minulosti," uviedla francúzska prezidentská kancelária.



Macron bude na návšteve Alžírska od budúceho štvrtka do soboty.



Vzťahy medzi Francúzskom a jeho bývalou kolóniou Alžírskom sú napäté od roku 1962, keď Alžírsko získalo nezávislosť po osemročnom boji, pripomína AFP. Macron sa od svojho zvolenia za prezidenta v roku 2017 usiloval dosiahnuť zmenu v týchto vzťahoch a priznával zodpovednosť Francúzska za priestupky spáchané v Alžírsku.



Vzťahy sa však opätovne zhoršili v októbri, keď Macron pre denník Le Monde uviedol, že v Alžírsku vládne "politicko-vojenský systém". Táto krajina má podľa Macrona tiež "oficiálnu históriu", ktorá bola "úplne prepísaná" a nezakladá sa na pravde.



Alžírsko v reakcii na to odvolalo svojho veľvyslanca z Paríža a zakázalo francúzskym vojenským lietadlám vstup do svojho vzdušného priestoru.