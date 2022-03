Šefčovič: Energetická autonómia EÚ bola výraznou témou schôdze CoFoE

Bratislava/Brusel/Štrasburg 18. marca (TASR) - Autonómia EÚ v energetike, a teda aj zníženie závislosti od dovozu ropy a plynu, patrila medzi výrazné témy počas víkendového dvojdňového plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v Štrasburgu. Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič uviedol, že Európania majú k tejto požiadavke bližšie aj vďaka energetickej únii. Prinášame týždenný súhrn udalostí okolo CoFoE.



Slovenský eurokomisár bol v rokoch 2014 až 2019 v EK zodpovedný práve za budovanie energetickej únie. "Tých päť rokov, ktoré som venoval budovaniu energetickej únii, sa prejavuje v praxi. Neviem si predstaviť, ako by Slovensko zvládlo súčasnú situáciu bez toho, aby vedeli zabezpečiť reverzný tok plynu na Ukrajinu, bez vybudovaného interkonektoru s Maďarskom, budovaného interkonektoru s Poľskom a bez schopnosti zaistiť reverzný tok z Českej republiky," priblížil Šefčovič.



Marec je v znamení dvoch plenárnych zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy. Obe sa uskutočnia v Štrasburgu a obe s cieľom zostaviť konečný zoznam odporúčaní európskych občanov, ktoré by mali meniť Európu na miesto lepšie pre život, so silnejším hlasom vo svete a pripravenú na výzvy 21. storočia.



Plenárne zasadnutie CoFoE, ktoré sa konalo počas minulého víkendu (11. – 12. 3.), sa zaoberalo súbormi návrhov zrodenými z dvoch tematických panelových diskusií občanov a z národných panelových diskusií. Účastníci sa cez pracovné skupiny a aj spoločne v pléne zaoberali 88 odporúčaniami k témam "EÚ vo svete/migrácia" a "silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia".



Ďalšia plenárna schôdza, len s rozdielom dvoch týždňov, sa bude konať 25. a 26. marca a zohľadní odporúčania všetkých európskych aj národných panelových diskusií občanov, príspevky zozbierané cez mnohojazyčnú digitálnu platformu, ako aj odporúčania vyplývajúce z debát na predošlých plenárnych zasadnutiach CoFoE a pracovných skupín, zoskupených podľa jednotlivých tém.



Poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorí sú priamo zapojení do prác a pracovných skupín Konferencie o budúcnosti Európy, sa v stredu v Bruseli stretli, aby pripravili spoločné vyhlásenie s poslancami národných parlamentov 27 členských krajín EÚ, rovnako zaangažovaných do CoFoE. Schválenie tohto vyhlásenia, ktoré zhodnotí stav konferencie, sa očakáva v najbližších týždňoch.



Europarlament má v plenárnom zhromaždení CoFoE 108-člennú delegáciu zo všetkých členských krajín eurobloku a všetkých politických frakcií vrátane nezaradených poslancov. Najväčší záujem o CoFoE prejavili európski zákonodarcovia z Nemecka (13), Francúzska a Španielska (11) a Talianska (9).



Európsky parlament (EP) v spolupráci s ukrajinským parlamentom spustil webovú stránku, ktorá bude pokrývať všetky iniciatívy a podujatia EÚ na podporu Ukrajiny. Webová stránka "EÚ stojí pri Ukrajine" bola spustená v deň, keď 30-členná ukrajinská delegácia poskytla účastníkom plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy svedectvá o následkoch ruskej invázie na ľudí a tlmočila eurointegračné ambície Ukrajiny.



Webová stránka dostupná v angličtine a ukrajinčine (https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html) poskytuje najnovšie správy, videá a podcasty, príslušné právne predpisy a uznesenia, ktoré ukazujú, ako EÚ pomáha Ukrajine. Na uvedenej stránke bude možné zdieľať aj obsah z ukrajinského parlamentu.