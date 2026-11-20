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Energetické nápoje a zástava srdca: Vedci zverejnili novú štúdiu
Výskum spracoval databázu amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) obsahujúcu hlásenia o podozreniach na nežiaduce reakcie na potraviny a výživové doplnky.
Autor TASR
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Washington 20. novembra (TASR) - Nadmerná konzumácia energetických nápojov a stimulačných doplnkov neprospieva kardiovaskulárnemu systému a dobrému zdravotnému stavu srdca. Vyplýva to z výsledkov vedeckej štúdie, podľa ktorej sú spájané s neúmerne častými hláseniami o závažných srdcových problémoch najmä v mladších vekových kategóriách.
V prípade hlásení o zdravotných problémoch tvorili mladí dospelí takmer polovicu, zastavenie srdca bolo hlásené 11-krát častejšie a infarkt 4,5-krát častejšie. TASR o tom píše podľa tlačovej správy Americkej kardiologickej asociácie (AHA) a výsledkov výskumu prezentovaných na vedeckej konferencii AHA.
Výskum spracoval databázu amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) obsahujúcu hlásenia o podozreniach na nežiaduce reakcie na potraviny a výživové doplnky. Porovnával produkty obsahujúce kofeín a iné stimulanty s produktami, ktoré ich neobsahovali. Išlo o obdobie rokov 2017 až 2025 a ľudí vo veku nad 13 rokov.
Podľa odporúčania AHA z roku 2026 o kofeíne a kardiovaskulárnych ochoreniach môže väčšina dospelých denne konzumovať až 400 miligramov kofeínu bez významných obáv o zdravie. Zodpovedá to piatim šálkam bežnej kávy, ale niektoré energetické nápoje obsahujú až trojnásobne viac kofeínu a v doplnkoch to býva až vyše 12-násobok.
„Jedinci, ktorí pravidelne konzumujú energetické nápoje alebo iné doplnky obsahujúce stimulanty, môžu rýchlo prekročiť odporúčaný denný limit pre kofeín. Preto je dôležité, aby ľudia vedeli, že pri užívaní týchto produktov môže existovať riziko kardiovaskulárneho poškodenia,“ povedal autor štúdie Sai Samayamanthula z Lekárskej fakulty Univerzity vo Virgínii.
Zistenia priamo nepreukazujú príčinnú súvislosť s energetickými nápojmi alebo stimulačnými doplnkami. Nezvyčajne vysoká frekvencia určitých kardiovaskulárnych problémov však naznačuje potrebu dôsledného výskumu.
Výroba a predaj energetických nápojov sa za posledné desaťročie viac ako zdvojnásobila a v roku 2024 prekročila 20 miliárd dolárov. FDA tiež klasifikuje energetické nápoje a stimulačné doplnky ako potraviny alebo výživové doplnky. Pred uvedením na trh preto podliehajú miernejším požiadavkám na testovanie bezpečnosti, aké musia spĺňať lieky.
V prípade hlásení o zdravotných problémoch tvorili mladí dospelí takmer polovicu, zastavenie srdca bolo hlásené 11-krát častejšie a infarkt 4,5-krát častejšie. TASR o tom píše podľa tlačovej správy Americkej kardiologickej asociácie (AHA) a výsledkov výskumu prezentovaných na vedeckej konferencii AHA.
Výskum spracoval databázu amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) obsahujúcu hlásenia o podozreniach na nežiaduce reakcie na potraviny a výživové doplnky. Porovnával produkty obsahujúce kofeín a iné stimulanty s produktami, ktoré ich neobsahovali. Išlo o obdobie rokov 2017 až 2025 a ľudí vo veku nad 13 rokov.
Podľa odporúčania AHA z roku 2026 o kofeíne a kardiovaskulárnych ochoreniach môže väčšina dospelých denne konzumovať až 400 miligramov kofeínu bez významných obáv o zdravie. Zodpovedá to piatim šálkam bežnej kávy, ale niektoré energetické nápoje obsahujú až trojnásobne viac kofeínu a v doplnkoch to býva až vyše 12-násobok.
„Jedinci, ktorí pravidelne konzumujú energetické nápoje alebo iné doplnky obsahujúce stimulanty, môžu rýchlo prekročiť odporúčaný denný limit pre kofeín. Preto je dôležité, aby ľudia vedeli, že pri užívaní týchto produktov môže existovať riziko kardiovaskulárneho poškodenia,“ povedal autor štúdie Sai Samayamanthula z Lekárskej fakulty Univerzity vo Virgínii.
Zistenia priamo nepreukazujú príčinnú súvislosť s energetickými nápojmi alebo stimulačnými doplnkami. Nezvyčajne vysoká frekvencia určitých kardiovaskulárnych problémov však naznačuje potrebu dôsledného výskumu.
Výroba a predaj energetických nápojov sa za posledné desaťročie viac ako zdvojnásobila a v roku 2024 prekročila 20 miliárd dolárov. FDA tiež klasifikuje energetické nápoje a stimulačné doplnky ako potraviny alebo výživové doplnky. Pred uvedením na trh preto podliehajú miernejším požiadavkám na testovanie bezpečnosti, aké musia spĺňať lieky.