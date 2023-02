Enerhoatom:Okolo Juhoukrajinskej atómovej elektrárne boli ruské rakety

Kyjev 18. februára (TASR) - Dve ruské rakety preleteli "nebezpečne blízko" jadrových reaktorov Juhoukrajinskej atómovej elektrárne. V nedeľu to vyhlásila ukrajinská štátna energetická spoločnosť Enerhoatom. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Podľa Enerhoatomu preleteli v sobotu o 08.25 h miestneho času (07.25 h SEČ) a o 08.27 h (07.27 h SEČ) okolo reaktorov Juhoukrajinskej atómovej elektrárne dve ruské strely s plochou dráhou letu. Táto elektráreň sa nachádza v Mykolajivskej oblasti asi 350 kilometrov južne od Kyjeva a 80 kilometrov od pobrežia Čierneho mora.



"Riziko, že by strely mohli zasiahnuť reaktor a spôsobiť tak jadrovú katastrofu, bolo opäť vysoké," uviedol Enerhoatom. Incident zároveň označil za "ďalší dôkaz jadrového terorizmu, ktorý pácha Ruská federácia, čo ohrozuje bezpečnosť na celom svete".



Enerhoatom sa obrátil aj na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) a požiadal ju, aby podnikla "všetky dostupné opatrenia na zastavenie ruského jadrového terorizmu" a vyzvala na zriadenie bezletovej zóny nad všetkými atómovými elektrárňami na Ukrajine.