Enerhoatom podporuje mierové sily OSN v záporožskej elektrárne

Kyjev 7. septembra (TASR) - Ukrajinská štátna jadrová spoločnosť Enerhoatom podporuje pôsobenie mierových síl OSN v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES). ZAES na juhu Ukrajiny v účasnosti okupuje ruská armáda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Jedným zo spôsobov, ako vytvoriť bezpečnostnú zónu v okolí ZAES, by mohlo byť zriadenie mierového kontingentu a stiahnutie ruských jednotiek," povedal prezident spoločnosti Enerhoatom Petro Kotin vo vysielaní ukrajinskej televízie. Kotin reagoval na správu Medzinárodnej agentúry pre atómovú enegriu (MAAE), ktorá v utorok vyzvala na vytvorenie "zóny jadrovej bezpečnosti a ochrany" okolo elektrárne.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj správu MAAE privítal. "Správa zaznamenáva prítomnosť ruského vojenského vybavenia na území tejto jadrovej elektrárne a jasne sa odvoláva na ruskú vojenskú okupáciu. To je dobré," povedal.



Rusko naopak vyjadrilo v utorok poľutovanie, že správa MAAE neobvinila Kyjev z ostreľovania elektrárne.



Záporožská jadrová elektráreň je najväčšia svojho druhu v Európe, začiatkom marca ju obsadila ruská armáda. Napriek tomu ju stále prevádzkujú ukrajinskí zamestnanci a je napojená na ukrajinskú sieť. Kyjev a Moskva sa však v poslednom čase navzájom obviňujú z ostreľovania elektrárne. To vyvoláva obavy zo vzniku podobnej jadrovej katastrofy, aká v roku 1986 zničila Černobyľ, píše agentúra Reuters.