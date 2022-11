Enerhoatom: Rusi sa asi pripravujú na odchod zo záporožskej elektrárne

Kyjev 27. novembra (TASR) - Šéf ukrajinského štátneho energetického podniku Enerhoatom Petro Kotin sa domnieva, že Rusi sa už možno chystajú opustiť Záporožskú atómovú elektráreň (ZAES), ktorej sa zmocnili ešte v marci - krátko po začatí invázie. Informuje o tom denník The Guardian a stanica Sky News odvolávajúce sa na správy ukrajinských médií.



"V posledných týždňoch skutočne dostávame správy o tom, že sa objavujú náznaky toho, že sa možno chystajú odísť (z elektrárne)," povedal Kotin v ukrajinskej štátnej televízii. Šéf Enerhoatomu ďalej uviedol, že v ruských médiách sa v ostatnom čase vyskytlo množstvo správ naznačujúcich, že by možno stálo za to odovzdať kontrolu nad elektrárňou Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE)



Podľa Kotina sa z toho dá ľahko nadobudnúť dojem, že Rusi "si balia kufre a ukradnú všetko, čo dokážu". Šéf Enerhoatomu však zároveň pripustil, že na takéto dohady je ešte trochu priskoro.



Ak by informácia potvrdila, znamenalo by to zásadnú zmenu stratégie Ruska, pre ktoré má elektráreň v Záporoží strategický význam na tamojšej frontovej línii, ktoré sa už celé mesiace prakticky nehýbe, uvádzajú The Guardian i Sky News.



ZAES bola od marcového obsadenia Rusmi opakovane vystavená ostreľovaniu, ktoré na nej zatiaľ zanechalo len menšie škody. Z ostreľovania, ktoré vyvolalo obavy z jadrovej katastrofy, sa už celé mesiace navzájom obviňujú Kyjev a Moskva.