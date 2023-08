Enerhoatom: Ukrajinské jadrové elektrárne budú na zimu plne funkčné

Kyjev 8. augusta (TASR) - Ukrajinské jadrové elektrárne na území ovládanom Kyjevom budú v zime plne funkčné, aby obyvateľom krajiny poskytli dodávky elektriny, oznámila v pondelok ukrajinská štátna energetická spoločnosť Enerhoatom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Všetku energiu, ktorú máme k dispozícii, dostaneme do elektrickej siete" po údržbe niektorých reaktorov pred zimou, povedal novinárom šéf Enerhoatomu Petro Kotin v Južnoukrajinskej elektrárni na juhu Ukrajiny. Uviedol to pri príležitosti opätovného spustenia jedného z jej troch reaktorov, pričom každý z nich má kapacitu 1000 megawattov.



Ukrajina má v súčasnosti na území pod kontrolou Kyjeva tri elektrárne s celkovo deviatimi reaktormi.



"Do zimy vstúpime s deviatimi reaktormi na plný výkon," povedal Kotin s tým, že štyri reaktory, ktoré sú v súčasnosti v oprave, budú v prevádzke do novembra s celkovým výkonom takmer 7600 megawattov.



Štvrtá jadrová elektráreň krajiny je Záporožská jadrová elektráreň (ZAES), ktorá je zároveň aj najväčším zariadením takéhoto typu v Európe. Má dovedna šesť reaktorov a od marca 2022 ju okupujú ruské jednotky.



Kotin dodal, že v záujme zásobovania Ukrajiny elektrinou je nevyhnutné znovu získať kontrolu nad elektrárňou v Záporoží, ktorá má kapacitu 6000 megawattov, cituje AFP.



Ukrajinských jadrových elektrární sa podľa Kotina "priamo nedotkla" vlna ruských útokov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny na jeseň a v zime minulého roka, ktorá prerušila dodávky elektriny do miliónov ukrajinských domácností.



Šéf Enerhoatomu zároveň uviedol, že ho neprekvapilo vyhlásenie generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho, podľa ktorej sa na streche ZAES nenašli žiadne explozíva. Začiatkom júla totiž Ukrajina obvinila Moskvu, že v Záporoží pripravuje "provokáciu" a na strechách tretieho a štvrtého reaktora umiestnila výbušniny.



"Experti MAAE mali veľmi obmedzený prístup. Mali prístup na strechy dvoch jednotiek (zo šiestich). Nemali oprávnenie ísť k iným jednotkám... Oni (ruskí vojaci) jednoducho prístup neumožňujú," uzavrel Kotin.