Enerhoatom zvažuje spustenie dvoch reaktorov ZAES

Kyjev 4. októbra (TASR) - Ukrajina zvažuje, že znova spustí dva reaktory Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES), ktorú okupujú ruské jednotky. Ukrajina tak chce zaistiť bezpečnosť elektrárne. V utorok to v rozhovore pre agentúru AP uviedol šéf ukrajinského štátneho podniku Enerhoatom, ktorý prevádzkuje túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe.



Len pred niekoľkými týždňami pritom museli elektráreň pre obavy z radiačnej katastrofy odstaviť. Šéf Enerhoatomu Petro Kotin pre AP uviedol, že v priebehu niekoľkých dní by mohli byť znova spustené dva reaktory, aby sa zaistila ochrana bezpečnostných zariadení, a to vzhľadom na blížiacu sa zimu a klesajúce teploty.



"Pri nízkej teplote všetko vnútri jednoducho zmrzne. Bezpečnostné zariadenie sa poškodí," varoval. "Takže je potrebné kúrenie, a to príde len z fungujúceho reaktora," vysvetlil. Posledný, šiesty reaktor tejto atómovej elektrárne bol odstavený na začiatku septembra.



Enerhoatom by mohol rozhodnúť o opätovnom spustení reaktorov už v stredu. "V tomto okamihu vyhodnocujeme všetky riziká. Záleží od počasia," povedal Kotin s tým, že na spustenie reaktorov nie je veľa času.



Záporožskú jadrovú elektráreň a jej okolie vrátane neďalekého mesta Enerhodar okupujú od marca ruské invázne sily, pracuje tam však ukrajinský personál. Táto elektráreň je podľa Kotina pre Enerhodar jediným zdrojom tepla. Počas vojny sa opakovane dostala pod delostreleckú paľbu, z ktorej sa Rusko a Ukrajina navzájom obviňovali.