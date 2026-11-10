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ENISA: Po kyberútokoch na supermarkety môžu byť na rade spotrebiče
Stovky francúzskych supermarketov zasiahli 11. a 12. októbra kybernetické útoky, ktoré zvýšili teplotu v ich chladničkách a mrazničkách.
Autor TASR
Brusel 10. novembra (TASR) - Po nedávnych kybernetických útokoch na chladničky v supermarketoch by sa ďalším cieľom mohli stať domáce spotrebiče, uviedol v utorok pre AFP riaditeľ Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) Juhan Lepassaar. Zároveň vyzval Európu, aby viac investovala do boja proti rastúcim kybernetickým hrozbám, informuje TASR.
Supermarkety v najmenej 12 európskych krajinách zasiahla v októbri a novembri vlna kyberútokov, pričom najviac zasiahnuté bolo Francúzsko. „Bezpečnosť by nemala a nemôže byť niečím, na čo sa myslí až dodatočne,“ upozornil Lepassaar. „Dnes to boli chladničky, zajtra to môžu byť routery, pozajtra domáce spotrebiče a tak ďalej,“ varoval.
Lepassaar poskytol rozhovor agentúre AFP v Bruseli, kde predstavil najnovšiu dvojročnú správu ENISA o stave kybernetickej bezpečnosti v EÚ. „Všetkým incidentom sa dá predísť, otázkou však je, či sme pripravení investovať do toho, aby sa tak stalo. Kybernetická bezpečnosť nie je lacná,“ upozornil a vyzval výrobcov, aby už pri navrhovaní produktov dbali na ich bezpečnosť.
Kybernetická bezpečnosť je podľa Lepassaara kľúčová, lebo „každá jedna služba, od ktorej ste ako občan a človek závislí, obsahuje digitálnu zložku – kus kódu, ktorý možno napadnúť, ak nie je dostatočne chránený“.
Najhorší možný scenár by znamenal stratu služieb, „na ktoré sa spoliehate: príchod polície, hasičov, fungovanie nemocníc či dopravy, ktorá vás prepraví z bodu A do bodu B“.
„Toto sú veci, od ktorých závisíme a ktoré musia spoľahlivo fungovať nepretržite,“ vysvetlil. „Ak tak fungovať nebudú, okamžite to pocítime,“ dodal.
Stovky francúzskych supermarketov zasiahli 11. a 12. októbra kybernetické útoky, ktoré zvýšili teplotu v ich chladničkách a mrazničkách, čo mnohé prevádzky prinútilo vyhodiť zásoby rýchlo sa kaziacich potravín. Francúzsko v pondelok vyhlásilo, že za nimi stáli iránske Revolučné gardy (IRGC).
Lepassaar sa k obvineniu zo strany Francúzska priamo nevyjadril, uviedol však, že o iránskych a ruských aktéroch „prepojených so štátom“ je známe, že sa zameriavajú na Európu. Poukázal pritom na ich „intenzívnu spoluprácu“.
„Čína, Irán, Severná Kórea – existuje množstvo útočníkov prepojených so štátom, ktorí sa zameriavajú na európske spoločnosti a záujmy,“ povedal.
Riaditeľ ENISA zároveň privítal kybernetické pravidlá EÚ, ktoré začnú v plnom rozsahu platiť budúci rok, ako aj plány Únie „zdvojnásobiť veľkosť agentúry a posilniť jej zdroje“. Podľa slov Lepassaara to síce „nikdy“ nebude stačiť, „ale je to dobrý prvý krok“.
Supermarkety v najmenej 12 európskych krajinách zasiahla v októbri a novembri vlna kyberútokov, pričom najviac zasiahnuté bolo Francúzsko. „Bezpečnosť by nemala a nemôže byť niečím, na čo sa myslí až dodatočne,“ upozornil Lepassaar. „Dnes to boli chladničky, zajtra to môžu byť routery, pozajtra domáce spotrebiče a tak ďalej,“ varoval.
Lepassaar poskytol rozhovor agentúre AFP v Bruseli, kde predstavil najnovšiu dvojročnú správu ENISA o stave kybernetickej bezpečnosti v EÚ. „Všetkým incidentom sa dá predísť, otázkou však je, či sme pripravení investovať do toho, aby sa tak stalo. Kybernetická bezpečnosť nie je lacná,“ upozornil a vyzval výrobcov, aby už pri navrhovaní produktov dbali na ich bezpečnosť.
Kybernetická bezpečnosť je podľa Lepassaara kľúčová, lebo „každá jedna služba, od ktorej ste ako občan a človek závislí, obsahuje digitálnu zložku – kus kódu, ktorý možno napadnúť, ak nie je dostatočne chránený“.
Najhorší možný scenár by znamenal stratu služieb, „na ktoré sa spoliehate: príchod polície, hasičov, fungovanie nemocníc či dopravy, ktorá vás prepraví z bodu A do bodu B“.
„Toto sú veci, od ktorých závisíme a ktoré musia spoľahlivo fungovať nepretržite,“ vysvetlil. „Ak tak fungovať nebudú, okamžite to pocítime,“ dodal.
Stovky francúzskych supermarketov zasiahli 11. a 12. októbra kybernetické útoky, ktoré zvýšili teplotu v ich chladničkách a mrazničkách, čo mnohé prevádzky prinútilo vyhodiť zásoby rýchlo sa kaziacich potravín. Francúzsko v pondelok vyhlásilo, že za nimi stáli iránske Revolučné gardy (IRGC).
Lepassaar sa k obvineniu zo strany Francúzska priamo nevyjadril, uviedol však, že o iránskych a ruských aktéroch „prepojených so štátom“ je známe, že sa zameriavajú na Európu. Poukázal pritom na ich „intenzívnu spoluprácu“.
„Čína, Irán, Severná Kórea – existuje množstvo útočníkov prepojených so štátom, ktorí sa zameriavajú na európske spoločnosti a záujmy,“ povedal.
Riaditeľ ENISA zároveň privítal kybernetické pravidlá EÚ, ktoré začnú v plnom rozsahu platiť budúci rok, ako aj plány Únie „zdvojnásobiť veľkosť agentúry a posilniť jej zdroje“. Podľa slov Lepassaara to síce „nikdy“ nebude stačiť, „ale je to dobrý prvý krok“.