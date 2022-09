Enrico Letta pred voľbami: Putin chce rozštiepené Taliansko a Európu

Rím 22. septembra (TASR) - Líder talianskej Demokratickej strany (PD) Enrico Letta vo štvrtok povedal, že ruský prezident Vladimir Putin chce rozštiepené Taliansko. Vyjadril sa tak tri dni pred parlamentnými voľbami vo svojej krajine a politické strany vyzval k súdržnosti. TASR správu prevzala z agentúr APA a ANSA.



"Čo Putin chce, je rozštiepené Taliansko a rozštiepená Európa. Taliansko, ktoré sa usiluje o rozštiepenie Európy," povedal Letta, ktorý bol od apríla 2013 do februára 2014 talianskym premiérom.



Súčasnú situáciu označil za "dramatické obdobie" v dejinách Európy a Talianska. Krajina musí podľa jeho slov zostať súdržná a po voľbách musí prísť vláda, ktorá bude schopná zaujať jasné pozície.



Líder PD kritizoval hlavnú favoritku volieb, predsedníčku krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) Giorgiu Meloniovú, ktorá sa chce stať prvou premiérkou krajiny v dejinách.



"Je lepšie mať premiéra-muža, ktorý podporuje politiku rovnosti príležitostí a feminizmu, ako premiérku, ktorá vedie politiku v súlade s patriarchálnou a mačistickou logikou," povedal Letta. Dodal, že Meloniovej strana nedosiahla na európskej úrovni nič - ani v oblasti podpory rovnakého platového ohodnotenia mužov i žien.



Prioritou Sociálnodemokratickej strany je politika zamestnanosti, píše DPA.



Predčasné parlamentné voľby v Taliansku sa uskutočnia 25. septembra po tom, ako v júli padla vláda premiéra Maria Draghiho.



FdI by sa podľa prieskumov mohla stať stranou, ktorá získa najvyšší počet hlasov. Tento politický subjekt je súčasťou konzervatívneho zoskupenia so stranou Liga (LSP), na čele ktorej je bývalý minister vnútra Matteo Salvini, a so stranou Vpred Taliansko (Forza Italia; FI) ďalšieho bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Ten bol na čele Talianska v rokoch 1994–1995, 2001–2006 a 2008–2011.