Enrique Iglesias, španielska popová hviezda, má 50 rokov

Madrid/Bratislava 7. mája (TASR) - Enrique Iglesias, syn slávneho otca tiež speváka Julia Iglesiasa, debutoval na hudobnej scéne v roku 1995 po španielsky naspievaným albumom s názvom Enrique Iglesias, za ktorý získal cenu Grammy. Odvtedy sa preslávil hitmi Bailamos, You’re My No. 1, Hero, Escape, Rhythm Divine, alebo Tired of Being Sorry, či duetom s Whitney Houstonovou Could I Have This Kiss Forever. Zahral si aj vo filmoch i seriáloch po boku Antonia Banderasa, Salmy Hayekovej, alebo Charlieho Sheena.



Vo štvrtok 8. mája bude mať španielsky spevák, skladateľ, hudobný producent a herec, ktorý sa považuje za kráľa latino popu, 50 rokov.



Enrique Iglesias, celým menom Enrique Miguel Iglesias Preysler, sa narodil 8. mája 1975 v Madride ako tretie a najmladšie dieťa svetoznámeho španielska speváka Julia Iglesiasa a filipínskej televíznej moderátorky Isabel Preyslerovej. V roku 1979 sa jeho rodičia rozviedli a o štyri roky neskôr sa budúci popový spevák odsťahoval za otcom, ktorý žil v tom čase v Spojených štátoch amerických v Miami na Floride.



Pre spevácku a hudobnú kariéru sa definitívne rozhodol po roku štúdia ekonómie na obchodnej akadémii v Miami. Prvé skladby nahral pre spoločnosť Fonovista, ktorá sa v USA špecializuje na latino produkciu. Debutový, po španielsky naspievaný album s názvom Enrique Iglesias vydal v roku 1995. Album sa dočkal aj portugalskej a talianskej verzie a v roku 1996 dostal cenu Grammy ako najlepší latinskoamerický popový album.



Prvé koncertné turné Enrique Iglesias odštartoval v roku 1997 po vydaní druhého tiež po španielsky naspievaného albumu Vivir. O rok neskôr sa prezentoval ďalšou španielskou štúdiovou nahrávkou Cosas del Amor.



V roku 1999 vydal debutový anglický album s názvom Enrique, na ktorom je aj duet s Whitney Houstonovou Could I Have This Kiss Forever. Z albumu pochádza aj pieseň Bailamos, ktorú nahral pre soundtrack k filmu Wild Wild West režiséra Barryho Sonnenfelda.



V roku 2001 vydal ďalší komerčne úspešný anglický album Escape, na ktorom sa podieľal aj autorsky. Najúspešnejšou piesňou z tejto nahrávky je hit Hero. Medzi ďalšie albumy Enriqueho Iglesiasa patria Quizás (2002), Insomniac (2007), Euphoria (2010), Euphoria Reloaded (2011), či Sex and love (2014).



Úspešný popový spevák a skladateľ sa predviedol aj pred filmovou kamerou. V roku 1979 si zahral v mexickom filme En esta primavera režiséra Gilberta Martíneza Solareza. Kultový americký režisér Robert Rodriguez ho zasa obsadil do akčnej snímky Desperado (1995), v ktorej si zahral po boku Antonia Banderasa a Salmy Hayekovej. Ešte väčšiu úlohu mu Rodriguez zveril vo filme Vtedy v Mexiku (2003), v ktorom si Iglesias zahral nielen s Banderasom a Hayekovou, ale tiež s Johnny Deppom. V roku 2007 sa po boku Charlie Sheena predviedol aj v jednej z epizód komediálneho seriálu Dva a pol chlapa.



Prvýkrát sa Enrique Iglesias predstavil na Slovensku 19. mája 2009 v Bratislave, o deň neskôr vystúpil aj v Košiciach. V Bratislave koncertoval tiež 31. októbra 2019.



Od roku 2003 je jeho partnerkou bývalá tenistka a modelka Anna Kurnikovová, s ktorou má tri deti, dvojičky Nicholasa a Lucy a dcéru Mary.