< sekcia Zahraničie
Enviro skupiny kritizujú údajné oslabovanie zákonov o ochrane prírody
Cieľom petície je dať občanom možnosť vyjadriť svoj názor a aby podnikli kroky proti oslabovaniu ochrany životného prostredia.
Autor TASR
Brusel 2. februára (TASR) - Niekoľko environmentálnych skupín v pondelok spustilo petíciu proti krokom Európskej komisie, ktoré môžu podľa nich oslabiť predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a prírody. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
„Európske právne predpisy, ktoré chránia našu prírodu, sa pod falošnou zámienkou ,zjednodušenia‘ postupne rušia,“ tvrdia environmentálne skupiny vrátane Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).
Cieľom petície je dať občanom možnosť vyjadriť svoj názor a aby podnikli kroky proti oslabovaniu ochrany životného prostredia.
Brusel podľa DPA argumentuje, že zníženie regulačnej záťaže je nevyhnutné na oživenie európskej ekonomiky. Európska komisia nedávno navrhla zmeny pre environmentálne posudzovanie povolení, ktoré by podnikom poskytli väčšiu flexibilitu pri implementácii environmentálnych predpisov.
„Pod zámienkou zníženia byrokracie sa systematicky rušia desaťročia osvedčené európske environmentálne právne predpisy,“ vyhlásila Ska Kellerová z nemeckej pobočky WWF. Dodala, že mnohé členské štáty, najmä Nemecko, sú hnacou silou týchto snáh.
Európska komisia by mala v roku 2026 preskúmať ďalšie kľúčové environmentálne smernice, uvádza DPA. „Sme proti tomuto zrušeniu regulácií... Odpoveďou na dnešné ekologické a ekonomické výzvy nie je menej, ale viac krokov na ochranu klímy a životného prostredia,“ deklarovala Kellerová.
„Európske právne predpisy, ktoré chránia našu prírodu, sa pod falošnou zámienkou ,zjednodušenia‘ postupne rušia,“ tvrdia environmentálne skupiny vrátane Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).
Cieľom petície je dať občanom možnosť vyjadriť svoj názor a aby podnikli kroky proti oslabovaniu ochrany životného prostredia.
Brusel podľa DPA argumentuje, že zníženie regulačnej záťaže je nevyhnutné na oživenie európskej ekonomiky. Európska komisia nedávno navrhla zmeny pre environmentálne posudzovanie povolení, ktoré by podnikom poskytli väčšiu flexibilitu pri implementácii environmentálnych predpisov.
„Pod zámienkou zníženia byrokracie sa systematicky rušia desaťročia osvedčené európske environmentálne právne predpisy,“ vyhlásila Ska Kellerová z nemeckej pobočky WWF. Dodala, že mnohé členské štáty, najmä Nemecko, sú hnacou silou týchto snáh.
Európska komisia by mala v roku 2026 preskúmať ďalšie kľúčové environmentálne smernice, uvádza DPA. „Sme proti tomuto zrušeniu regulácií... Odpoveďou na dnešné ekologické a ekonomické výzvy nie je menej, ale viac krokov na ochranu klímy a životného prostredia,“ deklarovala Kellerová.