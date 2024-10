Enviroagentúra:Bezpečnosť Európy v oblasti vodných zdrojov je ohrozená

Kodaň 15. októbra (TASR) - V Európe je v dobrom stave iba približne tretina povrchových vôd, varovala v utorok Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani. Svetadiel podľa nej zaťažuje znečistenie, degradácia biotopov, zmena klímy a nadmerné využívanie sladkovodných zdrojov. EEA tvrdí, že vlády musia uprednostniť zníženie spotreby vody a obnovu ekosystémov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Európska agentúra analyzovala viac než 120.000 povrchových vodných plôch a 3,8 milióna štvorcových kilometrov útvarov podzemnej vody v 19 členských štátoch EÚ a Nórsku.



"Stav európskych vôd nie je dobrý. Naše vody sú vystavené bezprecedentnému množstvu výziev, ktoré ohrozujú bezpečnosť Európy v oblasti vodných zdrojov,“ uviedla vo vyhlásení výkonná riaditeľka EEA Leena Ylä-Mononenová.



V správe agentúry sa uvádza, že iba 37 percent povrchových vôd v Európe dosiahlo "dobrý" alebo "vysoký" ekologický stav, čo je miera zdravia vodných ekosystémov.



Podľa údajov, ktoré poskytli členské štáty EÚ, splnilo v období rokov 2015-2021 dobrý stav len 29 percent povrchových vôd. Podzemné vody v Európe, ktoré sú zdrojom väčšiny pitnej vody, zaznamenali oveľa lepší výsledok - až 77 percent z nich bolo v dobrom stave.



Dobrý stav znamená, že voda nie je nadmerne znečistená chemickými a toxickými látkami, ako sú mikroplasty a syntentické zlúčineniny PFAS.



Povrchovú vodu ohrozuje znečistenie ovzdušia, ktoré je napríklad dôsledkom spaľovania uhlia alebo emisií z automobilov, ako aj poľnohospodársky priemysel so skládkami odpadu znečisťujúcich pôdu.



"Európske poľnohospodárstvo musí viac využívať udržateľné ekologické a agroekologické postupy, ktoré budú sprevádzať stimuly a zmena stravovacích návykov," uvádza správa EEA. Agentúra vyzvala svoje členské štáty, aby do roku 2030 znížili používanie pesticídov na polovicu.



"Ako nikdy predtým" podľa EEA ohrozuje európske jazerá, rieky, pobrežné a podzemné vody vplyv zmeny klímy vrátane extrémneho sucha a záplav, ako aj nadmerné využívanie sladkovodných zdrojov.