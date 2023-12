Environmentalisti: Nemecké vianočné stromčeky obsahujú pesticídy

Berlín 19. decembra (TASR) - Vianočné stromčeky vypestované v mnohých nemeckých lesných škôlkach sú ošetrované škodlivými a niekedy aj nezákonnými pesticídmi, upozornili v utorok aktivisti po testoch jedličiek z celej krajiny. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Zvyšky pesticíd sa našli v 14 z 19 stromov kúpených v ôsmich regiónoch vrátane Berlína, uviedol v správe nemecký Zväz pre životné prostredie a ochranu prírody (BUND).



Celkovo bolo zistených 15 rôznych aktívnych látok, pričom nie všetky z nich sú legálne.



"Štyri normandské jedle (kaukazské jedle) obsahovali pesticídy, ktoré nie sú v EÚ povolené všeobecne a vonkoncom nie pri pestovaní vianočných stromčekov. Takéto stromčeky by sa nemali predávať," napísal zväz.



Zistené malé koncentrácie neznamenajú jednoznačne akútnu hrozbu pre zdravie ľudí, dodal zväz. Vyparovanie týchto látok do vzduchu vo vnútri domov a ich vstrebanie do tela cez dýchaciu sústavu človeka sa však nedá vylúčiť.



Vo všeobecnosti neexistujú hraničné hodnoty pre vianočné stromčeky a okresné rastliny, čo znamená, že používanie povolených aktívnych látok a ich zvyškové množstvá sú legálne.



Tieto látky však napriek tomu predstavujú problém pre biologickú rozmanitosť, upozornil BUND. A dodal: "Šesť zo zistených aktívnych látok je vysoko toxických pre včely, vtáky, červíky, ryby alebo vodné organizmy."



"Samozrejme, používajú sa výrobky na ochranu rastlín," povedal Christian Mai z rady Združenia nemeckých producentov vianočných stromčekov a okrasnej zelene (BWS). "Sú to prostriedky, ktoré sa používajú na mnohých miestach aj pri pestovaní ovocia a zeleniny," dodal pre agentúru DPA. Zdôraznil však, že členovia združenia sa snažia používať na svoje stromy iba povolené výrobky.



"Ale môže sa doma a v zahraničí príležitostne objaviť čierna ovca a pôvod niektorých stromčekov v predaji nie je vždy jasný," vysvetlil Mai.