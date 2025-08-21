< sekcia Zahraničie
Environmentálna skupina hrozí žalobou proti 28 hlavným znečisťovateľom
Environmentálna skupina svoje úsilie opiera o rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora z Haagu z konca júla tohto roku.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 21. augusta (TASR) - Holandská environmentálna skupina Milieudefensie (Priatelia Zeme), ktorá je považovaná za hlavnú hybnú silu v holandskom hnutí za klimatickú spravodlivosť, opätovne poslala listy veľkým spoločnostiam, ktoré produkujú veľké množstvo skleníkových plynov a prispievajú tak ku globálnemu otepľovaniu, dokonca im pohrozila právnym konaním. V stredu na to upozornili tlačová agentúra ANP a denník NL Times, informuje spravodajca TASR.
Medzi spoločnosti, ktoré dostali varovný list, patria banka ABN Amro, holandsko-belgický veľkoobchodný reťazec Ahold Delhaize, americký nadnárodný ropný koncern ExxonMobil s rafinériami v Holandsku, výrobca mliečnych produktov FrieslandCampina, letecká spoločnosť KLM, amsterdamské letisko Schiphol, oceliareň Tata Steel, potravinársky gigant Unilever či európska energetická spoločnosť Vattenfall.
Spoločnosti Shell a ING sa na nový zoznam nedostali, voči nim už skupina Mileudefensie vedie súdne spory. V porovnaní s rokom 2022 niektoré firmy nemohli byť oslovené z dôvodu fúzií a presídlenia mimo Holandska.
Environmentálna skupina svoje úsilie opiera o rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora z Haagu z konca júla tohto roku. Súd totiž zdôraznil, že zmena klímy má významný vplyv na ľudské práva, ako je právo na čistú vodu, potraviny a dobrú zdravotnú starostlivosť. Krajiny, ktoré sú postihnuté dôsledkami zmeny klímy, ako sú suchá a povodne, môžu požadovať náhradu škôd od veľkých znečisťovateľov.
Skupina Milieudefensie tvrdí, že hlavní znečisťovatelia životného prostredia môžu byť zodpovední za škody, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Organizácia oslovené spoločnosti v liste, ktorý im zaslala v utorok (19. 8.), varuje, že podstupujú „značné riziko“, ak čo najskôr neznížia nimi produkované škodlivé emisie. List bol zaslaný na adresu 28 veľkých holandských spoločností a obsahuje výzvu, aby najneskôr do konca septembra predložili svoje klimatické plány a vysvetlili aké kroky podniknú pre zníženie emisií.
„Spoločenská povinnosť starostlivosti a riadneho riadenia rizík núti firmy prijímať lepšie klimatické politiky,“ povedal pre ANP právnik Roger Cox, ktorý sa preslávil ako obhajca Nadácie Urgenda proti holandskému štátu vo veci nečinnosti vlády v oblasti klimatickej zmeny. Cox v mene nadácie tento spor vyhral.
V rovnakom duchu sa pre médiá vyjadril aj riaditeľ Milieudefensie Donald Pols, keď vyhlásil, že oslovené spoločnosti ohrozujú obývateľnosť planéty, a tým aj svoju vlastnú budúcnosť. „Krach týchto spoločností nie je dobrý pre nikoho. V skutočnosti ich potrebujeme, aby zastavili nebezpečnú zmenu klímy,“ opísal situáciu Pols.
NL Times upozornil, že skupina Milieudefensie už v roku 2022 podobný list ako teraz poslala 30 spoločnostiam.
Milieudefensie hodnotí klimatické plány pomocou nezávislého výskumného ústavu NewClimate Institute a tvrdí, že firmy dosahujú dobré skóre, ak ich klimatické plány ukazujú, že do roku 2030 znížia emisie CO2 aspoň o 48 % v porovnaní s rokom 2019 a do roku 2050 dosiahnu uhlíkovú neutralitu, čo je aj cieľ EÚ. Žiadna z oslovených spoločností tieto kritériá nespĺňa.
NewClimate Institute vypočíta dosahy klimatických plánov oslovených spoločností ešte tento tento a výsledky by mal predložiť začiatkom roka 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
