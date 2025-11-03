< sekcia Zahraničie
Environmentálne riziká zvyšujú počet úmrtí na kardiovaskulárne choroby
Autor TASR
Kodaň 3. novembra (TASR) – Asi pätine úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia v Európe by sa dalo predísť zmiernením environmentálnych rizík, akým je napríklad znečistenie ovzdušia. Uviedla to v pondelok agentúra EÚ pre životné prostredie, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Riešenie extrémnych zmien teploty, vystavenia toxickým chemikáliám, znečistenia a ďalších faktorov je kľúčové pre prevenciu, zdôrazňuje nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA).
Ide o faktory, ktoré podľa odhadov priamo súvisia s najmenej 18 percentami z viac ako 1,7 milióna úmrtí na kardiovaskulárne choroby v Európe v roku 2022. Na následky znečistenia ovzdušia jemnými časticami zomiera ročne asi 130.000 ľudí a 115.000 úmrtí ročne súvisí s extrémnym chladom alebo teplom, píše sa v správe.
Takýmto úmrtiam by bolo možné predísť zvyšovaním povedomia verejnosti o faktoroch environmentálneho stresu, znižovaním hluku z dopravy a posilnením chemických predpisov, uviedla EEA.
Európska únia je podľa organizácie na dobrej ceste dosiahnuť jeden zo svojich cieľom nulového znečistenia do roku 2030, keďže úmrtia súvisiace so znečistením vzduchu od roku 2005 zredukovala o 55 percent.
Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti v EÚ. Každý rok diagnostikujú najmenej šesť miliónov nových prípadov, čo Úniu stojí takmer 282 miliárd eur, doplnila EEA.
