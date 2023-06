Environmentálne škody po zničení Kachovskej priehrady sú 1,37 mld. eur

Londýn 21. júna (TASR) - Kyjev v stredu oznámil, že zničenie Ruskom okupovanej Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny zo začiatku tohto mesiaca spôsobilo odhadované škody na životnom prostredí za 1,5 miliardy dolárov (1,37 miliardy eur). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Pretrhnutá hrádza na Kachovskej priehrade na rieke Dneper 6. júna vyvolala ničivé záplavy v Chersonskej oblasti, ktorá je pod ruskou a ukrajinskou kontrolou. Tisíce ľudí museli ujsť, mnohí zahynuli a vyvolalo to aj obavy z environmentálnej katastrofy.



Kyjev obvinil Moskvu, že priehradu zo sovietskych čias vyhodila do vzduchu a spáchala tým "ekocídu". Rusko z toho naopak obviňuje Ukrajinu.



"Rusko každý deň spôsobuje Ukrajine nové straty," vyhlásil ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v stredu na konferencii o obnove Ukrajiny v Londýne.



Povedal, že celkové náklady na rekonštrukciu Ukrajiny, odhadované Svetovou bankou na 411 miliárd dolárov (vyše 376 miliárd eur), "narastú, predovšetkým po tom, čo Rusi vyhodili do vzduchu Kachovskú vodnú elektráreň".



Šmyhaľ dodal, že "predbežný odhad" škôd 1,5 miliardy dolárov na životnom prostredí po pretrhnutí priehrady ešte nezahŕňa "straty na poľnohospodárstve, infraštruktúre, bývaní a ani náklady na znovuvybudovanie samotnej elektrárne".