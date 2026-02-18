< sekcia Zahraničie
Environmentálne skupiny USA žalujú vládu za oslabenie ochrany klímy
Medzi organizáciami, ktoré žalobu podali, sú Rada pre čisté ovzdušie, Únia znepokojených vedcov, Sierra Club a Centrum pre biologickú diverzitu.
Autor TASR
Washington 18. februára (TASR) — Skupina environmentálnych a zdravotníckych organizácií v stredu podala na súde vo Washingtone žalobu na americkú Agentúru pre ochranu životného prostredia (EPA) za to, že minulý týždeň odstúpila od vedeckého stanoviska, ktoré bolo základom federálnej legislatívy týkajúcej sa ochrany klímy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.
EPA vo štvrtok zrušila vyhlásenie vlády bývalého prezidenta Baracka Obamu z roku 2009 známe ako „stanovisko o ohrození“, ktoré uvádzalo, že oxid uhličitý a ďalšie skleníkové plyny ohrozujú zdravie a blaho verejnosti. Najvyšší súd USA predtým rozhodol, že skleníkové plyny sú znečisťujúce látky, ktoré je možné regulovať na základe zákona o čistom ovzduší.
Medzi organizáciami, ktoré žalobu podali, sú Rada pre čisté ovzdušie, Únia znepokojených vedcov, Sierra Club a Centrum pre biologickú diverzitu.
„Žalobu sme podali preto, aby sme (americkému prezidentovi Donaldovi) Trumpovi zabránili v obetovaní budúcnosti našich detí v prospech obrovskej subvencie pre ropné spoločnosti,“ uviedol vo vyhlásení David Pettit, právnik Centra pre biologickú diverzitu.
Nikto okrem ropných spoločností podľa Pettita neprofituje z toho, že Trump likviduje vedu o klíme a môže za to, že osobné a nákladné autá majú vyššiu spotrebu a vypúšťajú viac znečisťujúcich látok.
„Rušenie opatrení EPA je založené na hlúposti politikov, nie na vede alebo práve, a súdy by to mali vnímať takto,“ konštatoval Pettit.
Trump odmietol obavy, že krok EPA si vyžiada viac ľudských životov a zopakoval svoje presvedčenie, že globálne otepľovanie spôsobené človekom je podvod. EPA tvrdí, že daňovým poplatníkom ušetrí viac ako bilión dolárov a zníži ceny nových áut o tisíce dolárov.
