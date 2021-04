EP a Rada EÚ sa dohodli na prijatí nariadenia v oblasti klímy

Brusel 21. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu privítala správu o uzavretí predbežnej dohody medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členské štáty) o celoeurópskom nariadení v oblasti klímy, ktoré exekutíva EÚ predložila vlani v marci.



Európsky právny predpis v oblasti klímy ako jeden z kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody zakotvuje záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a priebežný cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Dosiahnutá dohoda v oblasti klímy je kľúčovým míľnikom pre ciele, ktoré si stanovila eurokomisia. Znamená to, že ciele klimatickej neutrality sa budú pretavovať do záväzných právnych predpisov, ktorými sa bude riadiť politika EÚ v nasledujúcich 30 rokoch.



"Náš politický záväzok stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom je odteraz právnym záväzkom. Právnym predpisom v oblasti klímy sa celá jedna generácia EÚ zaviaže uprednostňovať ekologickú cestu. Je to náš záväzok voči našim deťom a vnúčatám," uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá.



Medziinštitucionálna dohoda podľa EK posilnila pozíciu Únie ako globálneho lídra v boji proti klimatickej kríze.



Okrem cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 dohoda posilňuje európsky rámec pre opatrenia v oblasti klímy tým, že zavádza niektoré prvky: zníženie čistých emisií do roku 2030 aspoň o 55 percent voči roku 1990 a jasné vymedzenie príspevku k znižovaniu a odstraňovaniu emisií; potreba posilniť zachytávanie uhlíka prostredníctvom ambicióznejšieho nariadenia, ktoré EK navrhne v júni tohto roka; stanovenie si cieľov v oblasti klímy na rok 2040 či záväzok k záporným emisiám po roku 2050.



Medzi nové opatrenia patrí aj zriadenie Európskej vedeckej poradnej rady pre zmeny klímy, ktorá bude poskytovať nezávislé vedecké odporúčania, prísnejšie ustanovenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy a silná súdržnosť politík EÚ s cieľom klimatickej neutrality.



Komisia upozornila, že k novým záväzkom patrí aj snaha zapojiť jednotlivé odvetvia do prípravy plánov, ktoré mapujú cesty ku klimatickej neutralite v rôznych oblastiach hospodárstva.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)