EP a Rada sa zhodli na nových pravidlách pre európske politické strany

Štrasburg 17. júna (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady Európskej únie v utorok dosiahli dohodu o revidovaných pravidlách pre štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií, informuje TASR podľa tlačovej správy EP.



Nové pravidlá by mali zvýšiť transparentnosť, znížiť administratívnu záťaž a lepšie pripraviť tieto subjekty na boj proti zahraničnému vplyvu. Takto môžu podľa vyhlásenia naďalej prispievať k „formovaniu európskeho politického povedomia a vyjadrovaniu vôle občanov Únie“ a zároveň pôsobiť v čoraz zložitejšom prostredí.



S cieľom zvýšiť transparentnosť sa vyjednávači napríklad dohodli na zjednodušenom mechanizme overovania, ktorý zaväzuje strany zhromažďovať úplné údaje o donoroch pri daroch nad 3000 eur. Spoločný online register, ktorý bude spravovať Úrad pre európske politické strany a nadácie, bude v reálnom čase zverejňovať údaje o daroch a príspevkoch.



Aby boli oficiálne uznané a mohli získavať financovanie, európske politické strany a nadácie budú podľa návrhov musieť predložiť vyhlásenie, že ich členské strany alebo organizácie mimo EÚ vyznávajú hodnoty v súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii. Toto vyhlásenie sa bude prehodnocovať v prípade zmien v členstve. Ďalej musia prijať vnútorné pravidlá na podporu rodovej vyváženosti, zaviesť protokoly proti obťažovaniu a vypracovávať každoročné správy o nedostatkoch v zastúpení.



Zatiaľ čo zostáva v platnosti zákaz priameho alebo nepriameho financovania národných strán a kandidátov európskymi politickými stranami a nadáciami, nové pravidlá prinášajú jasnejšie usmernenia o tom, ako môžu európske politické strany verejne podporovať a spolupracovať so svojimi členskými stranami a organizáciami. Navrhuje sa aj zvýšenie miery spolufinancovania strán.



Predbežnú dohodu musia ešte oficiálne schváliť Európsky parlament aj Rada EÚ. Očakáva sa, že väčšina ustanovení sa začne uplatňovať od 1. januára 2026, píše sa v tlačovej správe.



Európska politická strana je organizácia, ktorá sa riadi politickým programom. Pozostáva z vnútroštátnych strán a/alebo jednotlivcov ako členov, je zastúpená v niekoľkých členských štátoch a zaregistrovaná na Úrade pre európske politické strany a európske politické nadácie. Európska politická nadácia je organizácia pridružená k európskej politickej strane, ktorá podporuje a dopĺňa ciele danej strany. Takáto nadácia pozoruje a analyzuje diskusiu o otázkach európskej verejnej politiky a prispieva do nej. Zároveň vyvíja činnosti súvisiace s otázkou európskej verejnej politiky, napríklad prostredníctvom organizovania seminárov, školení, konferencií a štúdií.